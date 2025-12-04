https://1prime.ru/20251204/ukraina-865187521.html

"Все рухнет": в Киеве пришли в ужас от итогов встречи Путина с Уиткоффом

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В ходе визита в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф дал ясный сигнал российскому президенту Владимиру Путину о том, что Соединенные Штаты больше не намерены поддерживать Украину финансово. Об этом сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.Ваннер, отвечая на вопросы студии о возможных последствиях визита Уиткоффа, отметил, что Украина столкнулась с финансовыми трудностями из-за прекращения выплат со стороны США."Бюджет Украины на будущий год совсем не готов, не хватает примерно 120 миллиардов долларов, и европейцам придется собрать эти деньги. Иначе никто не поможет, ведь американцы вчера дали понять, что не хотят брать на себя эти расходы", — заявил он. Согласно словам Ваннера, если необходимая сумма не будет собрана, украинское правительство окажется на грани коллапса, что представляет собой серьезную угрозу для Киева. "Это большая, вернее весьма значительная сумма. И если деньги не будут собраны, то здесь (На Украине. — Прим. Ред.) все рухнет", — пояснил корреспондент. Во вторник вечером в Кремле Путин принял спецпосланника США Стива Уиткоффа, а также зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическим вопросам Кирилл Дмитриев. Обсуждение продлилось почти пять часов. Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как полезные и конструктивные. Он отметил, что обсуждались предложения по восстановлению мира на Украине, однако договоренность пока не достигнута. Президент США Дональд Трамп также положительно оценил итоги встречи, сообщив, что Уиткофф и Кушнер выразили уверенность в стремлении Москвы завершить военные действия.

