"Все рухнет": в Киеве пришли в ужас от итогов встречи Путина с Уиткоффом
Welt: Уиткофф дал понять Путину, что США не хотят выделять финансирование Украине
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В ходе визита в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф дал ясный сигнал российскому президенту Владимиру Путину о том, что Соединенные Штаты больше не намерены поддерживать Украину финансово. Об этом сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.
"Бюджет Украины на будущий год совсем не готов, не хватает примерно 120 миллиардов долларов, и европейцам придется собрать эти деньги. Иначе никто не поможет, ведь американцы вчера дали понять, что не хотят брать на себя эти расходы", — заявил он.
Согласно словам Ваннера, если необходимая сумма не будет собрана, украинское правительство окажется на грани коллапса, что представляет собой серьезную угрозу для Киева.
"Это большая, вернее весьма значительная сумма. И если деньги не будут собраны, то здесь (На Украине. — Прим. Ред.) все рухнет", — пояснил корреспондент.
Во вторник вечером в Кремле Путин принял спецпосланника США Стива Уиткоффа, а также зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическим вопросам Кирилл Дмитриев. Обсуждение продлилось почти пять часов.
Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как полезные и конструктивные. Он отметил, что обсуждались предложения по восстановлению мира на Украине, однако договоренность пока не достигнута. Президент США Дональд Трамп также положительно оценил итоги встречи, сообщив, что Уиткофф и Кушнер выразили уверенность в стремлении Москвы завершить военные действия.