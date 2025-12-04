https://1prime.ru/20251204/ukraina-865187854.html

"Свои условия": в США назвали итоги визита Уиткоффа в Москву

2025-12-04T06:46+0300

мировая экономика

общество

украина

сша

москва

стив уиткофф

дональд трамп

джаред кушнер

цру

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141832_0:136:3070:1863_1920x0_80_0_0_23010772ab440e806f08ebbdf542c085.jpg

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Визит Стива Уиткоффа, специального посланника президента США, в Москву поставил Украину в затруднительное положение перед Дональдом Трампом, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive. "Эта встреча с Уиткоффом и (Зятем Трампа Джаредом. — Прим. Ред.) Кушнером — это просто подготовка, чтобы поставить их (Украинцев. — Прим. Ред.) в положение, которое может потом помочь президенту Трампу настоять на своих условиях", — отметил он. Джонсон указал, что основным препятствием в обсуждениях будет политическая ситуация внутри Украины, где наблюдаются признаки кризиса власти из-за недавних коррупционных скандалов. "Но пока он (Зеленский. — Прим. ред.) делает вид, что ничего не произошло, и, похоже, большинство на Западе не возражает против такого притворства, словно ничего не было", — добавил Джонсон. Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также возглавляет компанию Affinity Partners. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента России Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры длились около пяти часов. Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как конструктивную и полезную. Он указал, что обсуждались американские идеи по урегулированию ситуации на Украине, но компромисс пока найден не был. Дональд Трамп также положительно отозвался о результатах встречи; по его словам, Уиткофф и Кушнер выразили уверенность в готовности России завершить военные действия.

украина

сша

москва

2025

Новости

мировая экономика, общество , украина, сша, москва, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, цру, рфпи