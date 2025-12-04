Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Свои условия": в США назвали итоги визита Уиткоффа в Москву - 04.12.2025
"Свои условия": в США назвали итоги визита Уиткоффа в Москву
"Свои условия": в США назвали итоги визита Уиткоффа в Москву - 04.12.2025, ПРАЙМ
"Свои условия": в США назвали итоги визита Уиткоффа в Москву
Визит Стива Уиткоффа, специального посланника президента США, в Москву поставил Украину в затруднительное положение перед Дональдом Трампом, сообщил бывший... | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Визит Стива Уиткоффа, специального посланника президента США, в Москву поставил Украину в затруднительное положение перед Дональдом Трампом, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive. "Эта встреча с Уиткоффом и (Зятем Трампа Джаредом. — Прим. Ред.) Кушнером — это просто подготовка, чтобы поставить их (Украинцев. — Прим. Ред.) в положение, которое может потом помочь президенту Трампу настоять на своих условиях", — отметил он. Джонсон указал, что основным препятствием в обсуждениях будет политическая ситуация внутри Украины, где наблюдаются признаки кризиса власти из-за недавних коррупционных скандалов. "Но пока он (Зеленский. — Прим. ред.) делает вид, что ничего не произошло, и, похоже, большинство на Западе не возражает против такого притворства, словно ничего не было", — добавил Джонсон. Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также возглавляет компанию Affinity Partners. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента России Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры длились около пяти часов. Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как конструктивную и полезную. Он указал, что обсуждались американские идеи по урегулированию ситуации на Украине, но компромисс пока найден не был. Дональд Трамп также положительно отозвался о результатах встречи; по его словам, Уиткофф и Кушнер выразили уверенность в готовности России завершить военные действия.
"Свои условия": в США назвали итоги визита Уиткоффа в Москву

Джонсон: визит Уиткоффа поставил Украину в неудобное положение перед Трампом

Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Визит Стива Уиткоффа, специального посланника президента США, в Москву поставил Украину в затруднительное положение перед Дональдом Трампом, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Эта встреча с Уиткоффом и (Зятем Трампа Джаредом. — Прим. Ред.) Кушнером — это просто подготовка, чтобы поставить их (Украинцев. — Прим. Ред.) в положение, которое может потом помочь президенту Трампу настоять на своих условиях", — отметил он.
Джонсон указал, что основным препятствием в обсуждениях будет политическая ситуация внутри Украины, где наблюдаются признаки кризиса власти из-за недавних коррупционных скандалов.
"Но пока он (Зеленский. — Прим. ред.) делает вид, что ничего не произошло, и, похоже, большинство на Западе не возражает против такого притворства, словно ничего не было", — добавил Джонсон.
Во вторник вечером Владимир Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также возглавляет компанию Affinity Partners. С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента России Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры длились около пяти часов.
Юрий Ушаков охарактеризовал встречу как конструктивную и полезную. Он указал, что обсуждались американские идеи по урегулированию ситуации на Украине, но компромисс пока найден не был. Дональд Трамп также положительно отозвался о результатах встречи; по его словам, Уиткофф и Кушнер выразили уверенность в готовности России завершить военные действия.
Заголовок открываемого материала