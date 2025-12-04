https://1prime.ru/20251204/ukraina-865195384.html
Путин рассказал об обсуждении с США мирного плана Трампа по Украине
Путин рассказал об обсуждении с США мирного плана Трампа по Украине - 04.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об обсуждении с США мирного плана Трампа по Украине
Американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, сообщил президент России Владимир Путин. | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, сообщил президент России Владимир Путин.Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине."Они (пункты предложенного США плана по урегулированию на Украине - ред.) обсуждаются. Они (США - ред.) разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать их отдельно", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на вопрос о "плане Трампа".Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
Путин рассказал об обсуждении с США мирного плана Трампа по Украине
Путин: США разделили 27 пунктов плана Трампа по Украине на четыре пакета