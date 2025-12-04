Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал об обсуждении с США мирного плана Трампа по Украине - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/ukraina-865195384.html
Путин рассказал об обсуждении с США мирного плана Трампа по Украине
Путин рассказал об обсуждении с США мирного плана Трампа по Украине - 04.12.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об обсуждении с США мирного плана Трампа по Украине
Американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, сообщил президент России Владимир Путин. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T11:19+0300
2025-12-04T12:11+0300
россия
сша
украина
рф
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141898_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3e0d0dce2df5e31a3f58d2fc3dc61567.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, сообщил президент России Владимир Путин.Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине."Они (пункты предложенного США плана по урегулированию на Украине - ред.) обсуждаются. Они (США - ред.) разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать их отдельно", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на вопрос о "плане Трампа".Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e0eec61d6ccc0ee3a089cc7405dcd599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина, рф, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, в мире
РОССИЯ, США, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, В мире
11:19 04.12.2025 (обновлено: 12:11 04.12.2025)
 
Путин рассказал об обсуждении с США мирного плана Трампа по Украине

Путин: США разделили 27 пунктов плана Трампа по Украине на четыре пакета

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Американская сторона разделила 27 пунктов "плана Трампа" на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
"Они (пункты предложенного США плана по урегулированию на Украине - ред.) обсуждаются. Они (США - ред.) разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать их отдельно", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на вопрос о "плане Трампа".
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. В преддверии визита российский лидер дал интервью индийским журналистам.
 
РОССИЯСШАУКРАИНАРФВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала