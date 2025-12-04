https://1prime.ru/20251204/ukraina-865204398.html

На Западе раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину

Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис изложил суровую правду относительно помощи Киеву.

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис изложил суровую правду относительно помощи Киеву. Об этом он написал в статье для Bloomberg. "ЕС, как и НАТО, обычно действует на основе консенсуса: остановить инициативу может одна страна. (В данном случае это, скорее всего, Бельгия или Венгрия Виктора Орбана…)" — говорится в материале.Кроме того, по его мнению, действия США по урегулированию украинского конфликта могут столкнуться с трудностями. Так, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер указывал, что заем на репарационный кредит Украине под замороженные российские активы в нынешнем виде может стать "камнем преткновения" на параллельных переговорах между американской администрацией и Россией, напомнил Ставридис. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.

