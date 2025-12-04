Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину - 04.12.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину - 04.12.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину
Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис изложил суровую правду относительно помощи Киеву. Об этом он | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T14:30+0300
2025-12-04T14:30+0300
украина
киев
бельгия
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628876_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_68d8be1a3baecde4330c4233c7c927eb.jpg
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис изложил суровую правду относительно помощи Киеву. Об этом он написал в статье для Bloomberg. "ЕС, как и НАТО, обычно действует на основе консенсуса: остановить инициативу может одна страна. (В данном случае это, скорее всего, Бельгия или Венгрия Виктора Орбана…)" — говорится в материале.Кроме того, по его мнению, действия США по урегулированию украинского конфликта могут столкнуться с трудностями. Так, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер указывал, что заем на репарационный кредит Украине под замороженные российские активы в нынешнем виде может стать "камнем преткновения" на параллельных переговорах между американской администрацией и Россией, напомнил Ставридис. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
украина
киев
бельгия
украина, киев, бельгия, ес, нато
УКРАИНА, Киев, БЕЛЬГИЯ, ЕС, НАТО
14:30 04.12.2025
 
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину

Экс-главком НАТО Ставридис изложил суровую правду относительно помощи Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Украинские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис изложил суровую правду относительно помощи Киеву. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

"ЕС, как и НАТО, обычно действует на основе консенсуса: остановить инициативу может одна страна. (В данном случае это, скорее всего, Бельгия или Венгрия Виктора Орбана…)" — говорится в материале.
Кроме того, по его мнению, действия США по урегулированию украинского конфликта могут столкнуться с трудностями. Так, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер указывал, что заем на репарационный кредит Украине под замороженные российские активы в нынешнем виде может стать "камнем преткновения" на параллельных переговорах между американской администрацией и Россией, напомнил Ставридис.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
