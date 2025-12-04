Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова пообещала сюрприз в ответ на идею о "репарационном кредите" Киеву - 04.12.2025
Захарова пообещала сюрприз в ответ на идею о "репарационном кредите" Киеву
Захарова пообещала сюрприз в ответ на идею о "репарационном кредите" Киеву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Характер российского ответа на неадекватную идею ЕС о "репарационном кредите" Украине за счёт замороженных активов РФ будет сюрпризом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это неадекватное поведение человека (объявившей об этой идее главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен - ред.), который занимает такой пост... Это все из разряда неадекватных действий, идущих в одном русле - нанести Европейскому союзу максимальный ущерб", - сказала она журналистам. Дипломат не уточнила, каким именно будет ответ России в случае изъятия ее активов, но подчеркнула, что ЕС станет о нем известно. "Будет сюрприз", - заключила она.
15:25 04.12.2025
 
Захарова пообещала сюрприз в ответ на идею о "репарационном кредите" Киеву

Захарова: ответ России на идею ЕС о репарационном кредите Украине будет сюрпризом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Характер российского ответа на неадекватную идею ЕС о "репарационном кредите" Украине за счёт замороженных активов РФ будет сюрпризом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это неадекватное поведение человека (объявившей об этой идее главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен - ред.), который занимает такой пост... Это все из разряда неадекватных действий, идущих в одном русле - нанести Европейскому союзу максимальный ущерб", - сказала она журналистам.
Дипломат не уточнила, каким именно будет ответ России в случае изъятия ее активов, но подчеркнула, что ЕС станет о нем известно.
"Будет сюрприз", - заключила она.
 
