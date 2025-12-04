Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным

https://1prime.ru/20251204/voprosy-865207311.html
2025-12-04T15:09+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы. Сбор вопросов стартовал через чат-бот на национальной платформе MAX, а также в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) и в соцсети "Одноклассники". Обратиться к главе государства можно и по телефону 8-800-200-40-40, СМС- или ММС-сообщение с вопросом можно отправлять на номер 0-40-40.
