Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/voprosy-865207311.html
Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным
Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным - 04.12.2025, ПРАЙМ
Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным
Стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T15:09+0300
2025-12-04T15:09+0300
общество
владимир путин
"прямая линия" президента россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865207155_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_addf3da81dc74c58574ffca975cbb44c.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы. Сбор вопросов стартовал через чат-бот на национальной платформе MAX, а также в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) и в соцсети "Одноклассники". Обратиться к главе государства можно и по телефону 8-800-200-40-40, СМС- или ММС-сообщение с вопросом можно отправлять на номер 0-40-40.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865207155_0:0:2701:2026_1920x0_80_0_0_ce1712eb761e3785e5e276fbe6027c8c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , владимир путин, "прямая линия" президента россии, россия
Общество , Владимир Путин, "Прямая линия" президента России, РОССИЯ
15:09 04.12.2025
 
Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным

Стартовал сбор вопросов к программе "Итоги года с Владимиром Путиным"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы.
Сбор вопросов стартовал через чат-бот на национальной платформе MAX, а также в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) и в соцсети "Одноклассники".
Обратиться к главе государства можно и по телефону 8-800-200-40-40, СМС- или ММС-сообщение с вопросом можно отправлять на номер 0-40-40.
 
ОбществоВладимир Путин"Прямая линия" президента РоссииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала