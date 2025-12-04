https://1prime.ru/20251204/voprosy-865207311.html

Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным

Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным - 04.12.2025, ПРАЙМ

Стартовал сбор вопросов к прямой линии с Владимиром Путиным

Стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T15:09+0300

2025-12-04T15:09+0300

2025-12-04T15:09+0300

общество

владимир путин

"прямая линия" президента россии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865207155_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_addf3da81dc74c58574ffca975cbb44c.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", передает корреспондент РИА Новости. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов продлится вплоть до окончания программы. Сбор вопросов стартовал через чат-бот на национальной платформе MAX, а также в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, вопросы будут приниматься через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) и в соцсети "Одноклассники". Обратиться к главе государства можно и по телефону 8-800-200-40-40, СМС- или ММС-сообщение с вопросом можно отправлять на номер 0-40-40.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , владимир путин, "прямая линия" президента россии, россия