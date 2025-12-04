Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8

https://1prime.ru/20251204/vosmerka-865194051.html
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет возвращения РФ в G8. "Нет", - сказал Путин в интервью каналу India Today, отвечая на соответствующий вопрос. Глава государства отметил, что когда-то так случилось, что он сам практически перестал туда ездить. "Мне не очень понятно, почему страны, входящие в G7, почему они называют себя G7. Что там большого-то?" - добавил он.
