Врач, признавший вину в продаже кетамина Перри, получил 2,5 года тюрьмы

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Калифорнийский врач Сальвадор Пласенсия, который в июне признал вину в нелегальной продаже американскому актеру Мэттью Перри кетамина, приведшего к его смерти, был приговорен 2,5 годам тюрьмы, передает агентство Рейтер. В октябре 2024 года телеканал CNN сообщил, что врач Марк Чавес, обвиняемый в нелегальной продаже Перри кетамина, приведшего к его смерти, официально признал вину в суде. Согласно документам, на которые ссылался телеканал, Чавес был обвинен в предоставлении кетамина второму обвиняемому врачу, Сальвадору Пласенсии - при этом рецепт на покупку вещества для Перри был выписан незаконно. "Врач из Калифорнии был приговорен к 2,5 годам тюремного заключения за незаконную поставку кетамина звезде ситкома "Друзья" Мэттью Перри", - пишет агентство. Ранее сообщалось, что ему грозит до 40 лет тюрьмы и штраф в размере 2 миллионов долларов. В августе 2024 года минюст США сообщил, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамином, повлекшей смерть Перри, среди них - двое врачей и личный помощник актера. Немногим позже издание Daily Mail со ссылкой на близких актера сообщило, что Перри уволил команду медработников, контролировавших прием кетамина актером, и намеренно злоупотреблял веществом, которое позже начал приобретать нелегально. Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

