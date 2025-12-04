https://1prime.ru/20251204/vvp-865210798.html
Решетников прокомментировал ускорение роста ВВП в октябре
экономика
россия
мировая экономика
максим решетников
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Ускорение роста ВВП в октябре до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре связано, скорее, с разовыми факторами, говорить о смене тенденции пока преждевременно, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Что касается ускорения ВВП в октябре, исходим из того, что это, скорее, разовые факторы, и говорить о том, что тенденция сменилась, пока преждевременно", - сказал Решетников в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
