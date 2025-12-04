https://1prime.ru/20251204/vvp-865210798.html

Решетников прокомментировал ускорение роста ВВП в октябре

Решетников прокомментировал ускорение роста ВВП в октябре - 04.12.2025, ПРАЙМ

Решетников прокомментировал ускорение роста ВВП в октябре

Ускорение роста ВВП в октябре до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре связано, скорее, с разовыми факторами, говорить о смене тенденции пока... | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04T15:59+0300

2025-12-04T15:59+0300

2025-12-04T15:59+0300

экономика

россия

мировая экономика

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/83741/23/837412312_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_3a3da38090233fc148adf3ecb242cf5e.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Ускорение роста ВВП в октябре до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре связано, скорее, с разовыми факторами, говорить о смене тенденции пока преждевременно, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Что касается ускорения ВВП в октябре, исходим из того, что это, скорее, разовые факторы, и говорить о том, что тенденция сменилась, пока преждевременно", - сказал Решетников в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, максим решетников