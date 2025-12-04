Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников прокомментировал ускорение роста ВВП в октябре - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/vvp-865210798.html
Решетников прокомментировал ускорение роста ВВП в октябре
Решетников прокомментировал ускорение роста ВВП в октябре - 04.12.2025, ПРАЙМ
Решетников прокомментировал ускорение роста ВВП в октябре
Ускорение роста ВВП в октябре до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре связано, скорее, с разовыми факторами, говорить о смене тенденции пока... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T15:59+0300
2025-12-04T15:59+0300
экономика
россия
мировая экономика
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/23/837412312_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_3a3da38090233fc148adf3ecb242cf5e.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Ускорение роста ВВП в октябре до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре связано, скорее, с разовыми факторами, говорить о смене тенденции пока преждевременно, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Что касается ускорения ВВП в октябре, исходим из того, что это, скорее, разовые факторы, и говорить о том, что тенденция сменилась, пока преждевременно", - сказал Решетников в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/23/837412312_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ab4107a638382ce08d03bc97ed098418.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Максим Решетников
15:59 04.12.2025
 
Решетников прокомментировал ускорение роста ВВП в октябре

Решетников связал ускорение роста российского ВВП в октябре с разовыми факторами

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Максим Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Ускорение роста ВВП в октябре до 1,6% в годовом выражении с 0,9% в сентябре связано, скорее, с разовыми факторами, говорить о смене тенденции пока преждевременно, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"Что касается ускорения ВВП в октябре, исходим из того, что это, скорее, разовые факторы, и говорить о том, что тенденция сменилась, пока преждевременно", - сказал Решетников в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала