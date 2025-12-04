https://1prime.ru/20251204/vystuplenie-865225977.html

В Италии высказались о ситуации на Украине после выступления Путина

04.12.2025

Итальянские СМИ в своих заголовках после заявления Владимира Путина о нежелании воевать с Европой стали примером дезинформации против России, утверждает политик

МОСКВА, 4 декабря — ПРАЙМ. Итальянские СМИ в своих заголовках после заявления Владимира Путина о нежелании воевать с Европой стали примером дезинформации против России, утверждает политик Паоло Ферреро в своей статье для Il Fatto Quotidiano."Такие случаи уже не редкость, но это значимо, поскольку мы находимся на критическом этапе украинского конфликта и важно осознавать реальное положение дел", — отметил политик.По его мнению, Украина терпит поражение и возможно вскоре не сможет удерживать свои позиции. В этой ситуации остаются два варианта: переход к мирным переговорам или эскалация конфликта с участием НАТО."Под эскалацией я подразумеваю не только поставки вооружений, но и участие военных, поскольку у Украины больше нет возможности отправлять на фронт еще сотни тысяч людей. То есть Италия и Европа могут быть втянуты в войну с Россией", — подчеркнул Ферреро. Он также заявил, что стремление президента США Дональда Трампа к переговорам очевидно, однако многие страны Европы и руководство ЕС выступают против мирных инициатив и продвигают эскалацию конфликта.Ферреро отметил, что ведущие итальянские СМИ также способствуют нагнетанию напряженности и поддерживают "воинственный" подход. Ранее во вторник Путин заявил, что Россия не планирует воевать с Европой, но если противостояние начнется, Москва будет готова.В российском МИД подчеркнули, что любой план размещения войск НАТО на территории Украины неприемлем для Москвы и может привести к серьёзной эскалации конфликта. Заявления о возможном размещении контингента НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали провокацией и подстрекательством к продолжению боевых действий.

