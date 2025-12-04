Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО заподозрили во взятке - 04.12.2025
Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО заподозрили во взятке
Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО заподозрили во взятке
происшествия
россия
общество
рф
ск рф
россельхознадзор
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Замруководителя управления Россельхознадзора по СКФО обвиняется в получении взятки в три миллиона рублей, на его имущество наложен арест, сообщили РИА Новости в СК РФ. &quot;Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... В целях обеспечения исполнения приговора следователем СК России на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 23,5 миллиона рублей&quot;, - говорится в сообщении.По данным следствия, в октябре фигуранту, временно исполнявшему обязанности руководителя управления, стало известно о нарушениях при использовании фирмой земель сельхозназначения. Отмечается, что организации были направлены претензии о необходимости разработки проекта рекультивации нарушенных земель и уплаты в бюджет Нефтекумского округа Ставрополья 24 миллионов 461 тысячи рублей за нанесенный вред. "С целью незаконного обогащения обвиняемый предложил директору организации передать ему в качестве взятки 3 миллиона рублей за прекращение контрольно-надзорных мероприятий по досудебным претензиям и непредъявление иска на возмещение нанесенного ущерба. Директор коммерческой организации сообщил о противоправной деятельности фигуранта в УФСБ России по Ставропольскому краю, после чего фигурант был задержан при получении взятки", - заявили в СК. Проведены допросы, осмотрены деньги, передаваемые в качестве взятки.
россия, общество , рф, ск рф, россельхознадзор
Происшествия, РОССИЯ, Общество , РФ, СК РФ, Россельхознадзор
11:54 04.12.2025
 
Замглавы управления Россельхознадзора по СКФО заподозрили во взятке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Замруководителя управления Россельхознадзора по СКФО обвиняется в получении взятки в три миллиона рублей, на его имущество наложен арест, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... В целях обеспечения исполнения приговора следователем СК России на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 23,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре фигуранту, временно исполнявшему обязанности руководителя управления, стало известно о нарушениях при использовании фирмой земель сельхозназначения. Отмечается, что организации были направлены претензии о необходимости разработки проекта рекультивации нарушенных земель и уплаты в бюджет Нефтекумского округа Ставрополья 24 миллионов 461 тысячи рублей за нанесенный вред.
"С целью незаконного обогащения обвиняемый предложил директору организации передать ему в качестве взятки 3 миллиона рублей за прекращение контрольно-надзорных мероприятий по досудебным претензиям и непредъявление иска на возмещение нанесенного ущерба. Директор коммерческой организации сообщил о противоправной деятельности фигуранта в УФСБ России по Ставропольскому краю, после чего фигурант был задержан при получении взятки", - заявили в СК.
Проведены допросы, осмотрены деньги, передаваемые в качестве взятки.
 
