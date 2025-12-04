Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже упал до 10,70 рубля

https://1prime.ru/20251204/yuan-865220719.html
Рубль по итогам торгов ощутимо вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,70 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T19:07+0300
2025-12-04T19:07+0300
2025-12-04T19:07+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов ощутимо вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,70 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 17 копеек, до 10,70 рубля.
