Юань на Мосбирже упал в четверг почти на трехлетний минимум

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг усилил падение к рублю и обновил минимум с февраля 2023 года, упав в течение сессии ниже отметки 10,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 17 копеек - до 10,70 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 10,69-10,88 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,03 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже после стабилизации в первой половине дня, во второй половине сессии четверга усилил падение и опускался ниже уровня 10,7 рубля. Таким образом, курс китайской валюты обновил минимум с февраля 2023 года. "Год завершается не совсем обычно для российской валюты – в декабре ей свойственны потери на фоне сокращения профицита торгового баланса и повышенного потребительского спроса. Но в этом году выпавшие нефтегазовые доходы почти полностью компенсировал не нефтегазовый экспорт. Плюс ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила с 5 по 30 декабря возрастут более чем в 1,5 раза (с 9,04 до 14,54 миллиарда рублей). Это весомая поддержка рублю на "тонком" рынке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций" Спрос на валюту в свою очередь подавлен высокими ставками в экономике, которая находится в стадии охлаждения, импортеры не проявляют выраженной потребности в инвалюте, добавляет он. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.25 мск повышалась на 1,2% - до 63,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99 пунктов. Прогнозы Курс юаня упал в четверг до 10,70 рубля, и это несмотря на сообщение Минэкономразвития РФ о том, что среднемесячная цена российской нефти Urals по итогам ноября составила 44,9 доллара за баррель, отмечает Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции". "Таким образом, дисконт к Brent заметно расширился из-за введенных месяц назад санкций и составил около 19 долларов на баррель. Его рост явно негативен для чрезмерно укрепившегося рубля", - добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля. Краткосрочно можно ждать новых минимумов по курсам валют, доллар может отойти к 75, юань к 10,6 рубля, допускает Шепелев. "Ближе к праздникам валюты частично отыграют падение за счет активизации предпраздничного спроса на импорт и вероятного снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - прогнозирует он.

