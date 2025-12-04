https://1prime.ru/20251204/zaes-865195237.html

ЗАЭС перешла на типовую организационную структуру для российских АЭС

ЗАЭС перешла на типовую организационную структуру для российских АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - ПРАЙМ. Запорожская АЭС завершила переход на типовую организационную структуру, характерную для российских атомных станций, сообщила пресс-служба Запорожской АЭС. "Запорожская атомная электростанция завершила важный этап интеграции, полностью перейдя на типовую организационную структуру, характерную для атомных станций Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы станции.В сообщении отмечается, что это логичный и плановый шаг в рамках большого и последовательного процесса интеграции Запорожской АЭС в правовое, экономическое и технологическое поле России. Переход на единые стандарты атомной отрасли России гарантирует устойчивую, безопасную и безаварийную работу станции, что имеет ключевое значение для энергоснабжения региона. В пресс-службе отметили, что все сотрудники станции прошли необходимую аттестацию и в полном объеме осуществляют свою профессиональную деятельность в соответствии с нормами, стандартами и требованиями законодательства Российской Федерации. Работа в этом направлении будет продолжена для обеспечения долгосрочной и стабильной работы Запорожской атомной станции.

