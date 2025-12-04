Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото слабо снижаются на фоне укрепления доллара - 04.12.2025
Цены на золото слабо снижаются на фоне укрепления доллара
Стоимость золота слабо снижается в четверг утром на фоне укрепления доллара и увеличения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов.
экономика
рынок
торги
сша
comex
золото
биржевые цены на золото
цены на золото
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в четверг утром на фоне укрепления доллара и увеличения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, - до 4 225,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,23% - до 58,74 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 99 пунктов. Укрепление доллара снижает спрос держателей других иностранных валют на покупку золота. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом увеличивалась до 4,086% с 4,058% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США является альтернативным золоту надежным активом, рост доходности которого также может способствовать понижению котировок драгоценного металла.
рынок, торги, сша, comex, золото, биржевые цены на золото, цены на золото
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex, золото, биржевые цены на золото, цены на золото
08:43 04.12.2025
 
Цены на золото слабо снижаются на фоне укрепления доллара

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара и доходности гособлигаций США

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в четверг утром на фоне укрепления доллара и увеличения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, - до 4 225,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,23% - до 58,74 доллара за унцию.
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 99 пунктов. Укрепление доллара снижает спрос держателей других иностранных валют на покупку золота.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом увеличивалась до 4,086% с 4,058% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США является альтернативным золоту надежным активом, рост доходности которого также может способствовать понижению котировок драгоценного металла.
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComexзолотобиржевые цены на золотоцены на золото
 
 
