Цены на золото слабо снижаются на фоне укрепления доллара

2025-12-04T08:43+0300

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается в четверг утром на фоне укрепления доллара и увеличения доходности гособлигаций США, следует из данных торгов. По состоянию на 8.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,85 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16%, - до 4 225,6 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,23% - до 58,74 доллара за унцию. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,12%, до 99 пунктов. Укрепление доллара снижает спрос держателей других иностранных валют на покупку золота. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом увеличивалась до 4,086% с 4,058% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США является альтернативным золоту надежным активом, рост доходности которого также может способствовать понижению котировок драгоценного металла.

