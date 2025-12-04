https://1prime.ru/20251204/zoloto-865215807.html

Fitch повысило ожидания роста средних цен на золото на ближайшие три года

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило ожидания роста средних цен на золото вплоть до 2028 года, следует из доклада агентства. Так, теперь Fitch прогнозирует, что по итогам следующего года стоимость драгоценного металла составит в среднем 3 400 долларов за тройскую унцию. В сентябре агентство ожидало показатель на уровне лишь в 2 700 долларов за унцию. Тогда же агентство предполагало, что по итогам текущего года показатель составит 3 000 долларов. Но с учётом продолжающегося тренда на удорожание драгметалла оно ждёт, что оставшиеся до конца года торговые сессии сформируют среднюю годовую цену также на уровне 3 400 долларов за унцию. Корректировка этих прогнозов отражает ралли цен в уходящем году, когда центральные банки покупали значительные объемы металла для диверсификации резервов, а институциональные и розничные инвесторы также увеличивали свои вложения в золото, указывает Fitch. В настоящий момент котировки золота находятся недалеко от исторических максимумов. Так, цена февральского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex складывается сейчас в районе 4 220 долларов за тройскую унцию. Таким образом, агентство в краткосрочном, на горизонте года, периоде ожидает удешевления драгметалла. Агентство при этом ожидает, что макроэкономические факторы, способствующие росту цен на золото - понижение учётных ставок, обесценение доллара и напряженность на мировой арене - вряд ли ослабнут в ближайшей перспективе. Тренд на снижение продолжится и далее, в долгосрочном периоде, хотя и с корректировкой средних значений, также с учётом удорожания золота последних месяцев. Так, в 2027 году средняя цена золота в мире, по мнению агентства, составит 2 500 долларов за тройскую унцию (ранее ожидались 2 000), а в 2028 году - 2 000 долларов (корректировка с сентябрьских 1 800 долларов). Fitch также повысило прогноз средних цен на платину: по итогам текущего года она оценивается в 1 250 долларов за тройскую унцию, в 2026 году - в 1 300 долларов, в 2027 году - в 1 200 долларов. Поясняется, что в уходящем году на рынке наблюдается дефицит металлов платиновой группы, как и два предыдущих года подряд. На 2025-2026 годы повысились прогнозы и для палладия, а также алюминия, цинка и меди. В частности, ожидания средних цен на последнюю на текущий и следующий годы были увеличены до 9 800 и 9 500 долларов за тонну, при этом прогноз на 2027 год остался без изменений - на уровне 8 500 долларов. При этом прогноз цен на никель Fitch оставил неизменным на весь рассматриваемый период: в 2026-2028 годах показатель прогнозируется на уровне 15 000 долларов за тонну, как и сообщалось ранее. И лишь средняя прогнозная цена по итогам текущего года, с учётом фактически сложившейся за первые его 11 месяцев, понижена - до 15 100 долларов за тонну с 15 300 долларов.

