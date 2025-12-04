Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота незначительно растет в четверг - 04.12.2025
Стоимость золота незначительно растет в четверг
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в четверг вечером, давление на цены оказывает повышение спроса на рисковые активы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, - до 4 235,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 2,24% - до 57,315 доллара за унцию. Аналитики отмечают увеличение спроса на риск среди инвесторов, что сдерживает рост цен на золото, которое традиционно считается активом-убежищем. Рынки также находятся в ожидании статистики по доходам и расходам американского населения, которые, согласно прогнозам, в сентябре выросли на 0,4% к августу. Данные также могут оказать влияние на котировки золота. "Золотые быки" остаются в стороне в преддверии завтрашних данных по расходам (населения США - ред.). Это, наряду с ростом склонности к риску на фондовых рынках, ограничивает потенциал роста цен на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).
20:32 04.12.2025
 
Стоимость золота незначительно растет в четверг

Цена на золото слабо меняется на фоне повышенного спроса на риск

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в четверг вечером, давление на цены оказывает повышение спроса на рисковые активы, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, - до 4 235,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 2,24% - до 57,315 доллара за унцию.
Аналитики отмечают увеличение спроса на риск среди инвесторов, что сдерживает рост цен на золото, которое традиционно считается активом-убежищем.
Рынки также находятся в ожидании статистики по доходам и расходам американского населения, которые, согласно прогнозам, в сентябре выросли на 0,4% к августу. Данные также могут оказать влияние на котировки золота.
"Золотые быки" остаются в стороне в преддверии завтрашних данных по расходам (населения США - ред.). Это, наряду с ростом склонности к риску на фондовых рынках, ограничивает потенциал роста цен на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).
Золотые слитки
Fitch повысило ожидания роста средних цен на золото на ближайшие три года
