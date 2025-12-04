https://1prime.ru/20251204/zoloto-865221973.html

Стоимость золота незначительно растет в четверг

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в четверг вечером, давление на цены оказывает повышение спроса на рисковые активы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, - до 4 235,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 2,24% - до 57,315 доллара за унцию. Аналитики отмечают увеличение спроса на риск среди инвесторов, что сдерживает рост цен на золото, которое традиционно считается активом-убежищем. Рынки также находятся в ожидании статистики по доходам и расходам американского населения, которые, согласно прогнозам, в сентябре выросли на 0,4% к августу. Данные также могут оказать влияние на котировки золота. "Золотые быки" остаются в стороне в преддверии завтрашних данных по расходам (населения США - ред.). Это, наряду с ростом склонности к риску на фондовых рынках, ограничивает потенциал роста цен на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).

