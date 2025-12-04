https://1prime.ru/20251204/zoloto-865221973.html
Стоимость золота незначительно растет в четверг
Стоимость золота незначительно растет в четверг - 04.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота незначительно растет в четверг
Стоимость золота незначительно растет в четверг вечером, давление на цены оказывает повышение спроса на рисковые активы, следует из данных торгов и комментария... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T20:32+0300
2025-12-04T20:32+0300
2025-12-04T20:32+0300
экономика
рынок
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_fc6721ba1d650e9ee450507e069f16c3.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в четверг вечером, давление на цены оказывает повышение спроса на рисковые активы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, - до 4 235,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 2,24% - до 57,315 доллара за унцию. Аналитики отмечают увеличение спроса на риск среди инвесторов, что сдерживает рост цен на золото, которое традиционно считается активом-убежищем. Рынки также находятся в ожидании статистики по доходам и расходам американского населения, которые, согласно прогнозам, в сентябре выросли на 0,4% к августу. Данные также могут оказать влияние на котировки золота. "Золотые быки" остаются в стороне в преддверии завтрашних данных по расходам (населения США - ред.). Это, наряду с ростом склонности к риску на фондовых рынках, ограничивает потенциал роста цен на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).
https://1prime.ru/20251204/zoloto-865215807.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_dce9916536357edb77a2edb3345cc44a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, comex
Стоимость золота незначительно растет в четверг
Цена на золото слабо меняется на фоне повышенного спроса на риск
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в четверг вечером, давление на цены оказывает повышение спроса на рисковые активы, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
росла на 2,7 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,06%, - до 4 235,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 2,24% - до 57,315 доллара за унцию.
Аналитики отмечают увеличение спроса на риск среди инвесторов, что сдерживает рост цен на золото, которое традиционно считается активом-убежищем.
Рынки также находятся в ожидании статистики по доходам и расходам американского населения, которые, согласно прогнозам, в сентябре выросли на 0,4% к августу. Данные также могут оказать влияние на котировки золота.
"Золотые быки" остаются в стороне в преддверии завтрашних данных по расходам (населения США
- ред.). Это, наряду с ростом склонности к риску на фондовых рынках, ограничивает потенциал роста цен на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).
Fitch повысило ожидания роста средних цен на золото на ближайшие три года