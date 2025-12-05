Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индию прибыл самолет с топливом для третьего блока АЭС "Куданкулам" - 05.12.2025
В Индию прибыл самолет с топливом для третьего блока АЭС "Куданкулам"
В Индию прибыл самолет с топливом для третьего блока АЭС "Куданкулам" - 05.12.2025, ПРАЙМ
В Индию прибыл самолет с топливом для третьего блока АЭС "Куданкулам"
Самолет с партией топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" вчера, 4 декабря, прибыл в Индию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев журналистам в пятницу. | 05.12.2025, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Самолет с партией топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" вчера, 4 декабря, прибыл в Индию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев журналистам в пятницу. "Буквально вчера прибыл самолет с первой партией топлива для "Куданкулам" - блока номер три. Это самый крупный в истории человечества топливный контракт - более 7 миллиардов долларов. Вот такое уникальное у нас сотрудничества. Самый крупный топливный контракт между Россией и Индией", - сказал Лихачев. АЭС "Куданкулам" расположена в штате Тамилнад на юге Индии. Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
россия, индия, алексей лихачев, росатом, магатэ
РОССИЯ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, МАГАТЭ
11:25 05.12.2025
 
В Индию прибыл самолет с топливом для третьего блока АЭС "Куданкулам"

Лихачев: в Индию прибыл самолет с партией топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам"

© РИА Новости . Евгений БезекаСтроительство двух энергоблоков на АЭС "Куданкулам" в Индии
Строительство двух энергоблоков на АЭС Куданкулам в Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Строительство двух энергоблоков на АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Безека
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Самолет с партией топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" вчера, 4 декабря, прибыл в Индию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев журналистам в пятницу.
"Буквально вчера прибыл самолет с первой партией топлива для "Куданкулам" - блока номер три. Это самый крупный в истории человечества топливный контракт - более 7 миллиардов долларов. Вот такое уникальное у нас сотрудничества. Самый крупный топливный контракт между Россией и Индией", - сказал Лихачев.
АЭС "Куданкулам" расположена в штате Тамилнад на юге Индии. Проект предполагает строительство шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Застройщик-технический заказчик объекта - Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования - АО "Атомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). Первая очередь (энергоблоки №1 и №2) была введена в строй в 2013 и 2017 годах, соответственно. Вторая очередь (блоки №3и №4) находятся в процессе сооружения. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
Строительство двух новых энергоблоков на АЭС Куданкулам в Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
"Росатом" поставил первое топливо для нового энергоблока АЭС "Куданкулам"
РОССИЯ ИНДИЯ Алексей Лихачев Росатом МАГАТЭ
 
 
Заголовок открываемого материала