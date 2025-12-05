https://1prime.ru/20251205/aktivy-865232614.html

Решение Бельгии по российским активам вызвало овации в парламенте

Решение Бельгии по российским активам вызвало овации в парламенте - 05.12.2025, ПРАЙМ

Решение Бельгии по российским активам вызвало овации в парламенте

Бельгийский парламент приветствовал аплодисментами решение не передавать замороженные на территории страны российские активы Европейской комиссии, которая... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T04:52+0300

2025-12-05T04:52+0300

2025-12-05T04:52+0300

россия

бельгия

ес

euroclear

welt am sonntag

москва

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Бельгийский парламент приветствовал аплодисментами решение не передавать замороженные на территории страны российские активы Европейской комиссии, которая планировала передать эти средства Украине, сообщает издание Euractiv."Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили в парламенте бурными аплодисментами, когда он отверг обвинения <…> из-за обеспокоенности страны по поводу плана Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для обеспечения репарационного кредита Киеву", — сообщается в материале.В статье уточняется, что премьер-министр де Вевер изложил Еврокомиссии условия, предполагающие разделение правовых рисков в случае снятия санкций с Москвы, на что пока не было положительного ответа."Любая страна на нашем месте выдвинула бы точно такие же требования", — цитирует издание слова премьер-министра.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации Европейский союз и страны "большой семерки" инициировали блокировку значительной части российских валютных запасов. Свыше 200 миллиардов евро заморожены в ЕС, в основном через Euroclear — крупнейшую расчетно-клиринговую систему с офисом в Бельгии.Брюссель, ранее пообещавший поддержку Киеву "пока это необходимо", исчерпал свои ресурсы и не желает выделять средства из собственных бюджетов. В этой ситуации Еврокомиссия настаивает на согласии Бельгии дать доступ к российским активам.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита, который Украина обязуется вернуть после завершения конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".В августе Welt am Sonntag сообщил, что за первые семь месяцев года ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, средства получены от заблокированных активов Банка России.В ответ Москва внедрила ограничения: активы иностранных инвесторов из "недружественных" стран помещаются в специализированные счета типа "С". Выведение средств возможно только при наличии решения специальной правительственной комиссии.

https://1prime.ru/20251203/rubl--865170529.html

https://1prime.ru/20251124/es-864893760.html

https://1prime.ru/20251202/etsb--865134240.html

бельгия

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бельгия, ес, euroclear, welt am sonntag, москва, украина