Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решение Бельгии по российским активам вызвало овации в парламенте - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/aktivy-865232614.html
Решение Бельгии по российским активам вызвало овации в парламенте
Решение Бельгии по российским активам вызвало овации в парламенте - 05.12.2025, ПРАЙМ
Решение Бельгии по российским активам вызвало овации в парламенте
Бельгийский парламент приветствовал аплодисментами решение не передавать замороженные на территории страны российские активы Европейской комиссии, которая... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T04:52+0300
2025-12-05T04:52+0300
россия
бельгия
ес
euroclear
welt am sonntag
москва
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Бельгийский парламент приветствовал аплодисментами решение не передавать замороженные на территории страны российские активы Европейской комиссии, которая планировала передать эти средства Украине, сообщает издание Euractiv."Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили в парламенте бурными аплодисментами, когда он отверг обвинения &lt;…&gt; из-за обеспокоенности страны по поводу плана Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для обеспечения репарационного кредита Киеву", — сообщается в материале.В статье уточняется, что премьер-министр де Вевер изложил Еврокомиссии условия, предполагающие разделение правовых рисков в случае снятия санкций с Москвы, на что пока не было положительного ответа."Любая страна на нашем месте выдвинула бы точно такие же требования", — цитирует издание слова премьер-министра.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации Европейский союз и страны "большой семерки" инициировали блокировку значительной части российских валютных запасов. Свыше 200 миллиардов евро заморожены в ЕС, в основном через Euroclear — крупнейшую расчетно-клиринговую систему с офисом в Бельгии.Брюссель, ранее пообещавший поддержку Киеву "пока это необходимо", исчерпал свои ресурсы и не желает выделять средства из собственных бюджетов. В этой ситуации Еврокомиссия настаивает на согласии Бельгии дать доступ к российским активам.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита, который Украина обязуется вернуть после завершения конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".В августе Welt am Sonntag сообщил, что за первые семь месяцев года ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, средства получены от заблокированных активов Банка России.В ответ Москва внедрила ограничения: активы иностранных инвесторов из "недружественных" стран помещаются в специализированные счета типа "С". Выведение средств возможно только при наличии решения специальной правительственной комиссии.
https://1prime.ru/20251203/rubl--865170529.html
https://1prime.ru/20251124/es-864893760.html
https://1prime.ru/20251202/etsb--865134240.html
бельгия
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c9b07ce1858a0e2192ada12397439506.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бельгия, ес, euroclear, welt am sonntag, москва, украина
РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЕС, Euroclear, Welt am Sonntag, МОСКВА, УКРАИНА
04:52 05.12.2025
 
Решение Бельгии по российским активам вызвало овации в парламенте

Euractiv: Бельгия встретила аплодисментами отказ от передачи Еврокомиссии активов РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБельгия, Брюссель
Бельгия, Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Бельгия, Брюссель. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Бельгийский парламент приветствовал аплодисментами решение не передавать замороженные на территории страны российские активы Европейской комиссии, которая планировала передать эти средства Украине, сообщает издание Euractiv.
"Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили в парламенте бурными аплодисментами, когда он отверг обвинения <…> из-за обеспокоенности страны по поводу плана Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для обеспечения репарационного кредита Киеву", — сообщается в материале.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Рубль спокойно отреагировал на решение ЕС по российским активам
3 декабря, 16:08
В статье уточняется, что премьер-министр де Вевер изложил Еврокомиссии условия, предполагающие разделение правовых рисков в случае снятия санкций с Москвы, на что пока не было положительного ответа.
"Любая страна на нашем месте выдвинула бы точно такие же требования", — цитирует издание слова премьер-министра.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Европейский союз и страны "большой семерки" инициировали блокировку значительной части российских валютных запасов. Свыше 200 миллиардов евро заморожены в ЕС, в основном через Euroclear — крупнейшую расчетно-клиринговую систему с офисом в Бельгии.
Брюссель, ранее пообещавший поддержку Киеву "пока это необходимо", исчерпал свои ресурсы и не желает выделять средства из собственных бюджетов. В этой ситуации Еврокомиссия настаивает на согласии Бельгии дать доступ к российским активам.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
24 ноября, 23:27
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита, который Украина обязуется вернуть после завершения конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В августе Welt am Sonntag сообщил, что за первые семь месяцев года ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, средства получены от заблокированных активов Банка России.
В ответ Москва внедрила ограничения: активы иностранных инвесторов из "недружественных" стран помещаются в специализированные счета типа "С". Выведение средств возможно только при наличии решения специальной правительственной комиссии.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Евродепутаты назвали решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
2 декабря, 16:36
 
РОССИЯБЕЛЬГИЯЕСEuroclearWelt am SonntagМОСКВАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала