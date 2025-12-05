https://1prime.ru/20251205/aktivy-865263065.html

Россия предупредила ЕС о последствиях действий с госактивами

Россия предупредила ЕС о последствиях действий с госактивами

россия

финансы

киев

ес

БРЮССЕЛЬ, 5 дек - ПРАЙМ. Противоправные действия в отношении российских государственных активов будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики, говорится в комментарии российского представительства при ЕС на предложение Еврокомиссии об использовании российских активов для финансирования Киева. "Инициатива Еврокомиссии не только грубо нарушает основополагающие принципы международного права, но и противоречит нормам самого Евросоюза. В данном контексте можно вспомнить поговорку "дуракам закон не писан". Еще раз напоминаем, что любые противоправные действия с российскими госактивами будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики и повлекут жесткие ответные меры со стороны России", - указывается в документе.

киев

россия, финансы, киев, ес