Россия предупредила ЕС о последствиях действий с госактивами
Россия предупредила ЕС о последствиях действий с госактивами
2025-12-05T21:11+0300
россия
финансы
киев
ес
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - ПРАЙМ. Противоправные действия в отношении российских государственных активов будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики, говорится в комментарии российского представительства при ЕС на предложение Еврокомиссии об использовании российских активов для финансирования Киева. "Инициатива Еврокомиссии не только грубо нарушает основополагающие принципы международного права, но и противоречит нормам самого Евросоюза. В данном контексте можно вспомнить поговорку "дуракам закон не писан". Еще раз напоминаем, что любые противоправные действия с российскими госактивами будут иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики и повлекут жесткие ответные меры со стороны России", - указывается в документе.
киев
