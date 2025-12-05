https://1prime.ru/20251205/aktivy-865266924.html

Бундестаг отклонил инициативу о передаче российских активов Украине

Бундестаг отклонил инициативу о передаче российских активов Украине - 05.12.2025, ПРАЙМ

Бундестаг отклонил инициативу о передаче российских активов Украине

Парламент ФРГ (бундестаг) отклонил проект обращения фракции "Зеленых" к правительству Германии с предложением инициировать в рамках "группы семи" (G7) изъятие... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T23:34+0300

2025-12-05T23:34+0300

2025-12-05T23:34+0300

финансы

россия

украина

германия

рф

фридрих мерц

ес

адг

хдс/хсс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_b193cb057df4f796d0bf9709f42d37dd.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Парламент ФРГ (бундестаг) отклонил проект обращения фракции "Зеленых" к правительству Германии с предложением инициировать в рамках "группы семи" (G7) изъятие замороженных российских активов в пользу Украины. Ранее профильный комитет бундестага по финансам рекомендовал отклонить соответствующий проект обращения "Зеленых". По итогам обсуждения документа в бундестаге рекомендацию профильного комитета поддержали 455 депутатов, 77 проголосовали против и еще 53 воздержались. "Зеленые" настаивали на передаче Украине замороженных в Европе российских активов в объеме более 210 миллиардов евро "в полном объеме в соответствии с международным правом". Выступая против предложения "Зеленых", депутаты от правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ заявили, что, в целом, поддерживают идею передачи российских активов на поддержку Украины, однако в варианте, предложенном Еврокомиссией. Против использования замороженных российских активов для помощи Украине в любом виде выступили на заседании бундестага депутаты от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Так, председатель рабочей группы по международным делам и заместитель главы фракции АдГ Штефан Койтер назвал предложение "Зеленых" "юридически сомнительным, экономически опасным и прямым ударом по интересам Германии". "У нас есть компании, которые по-прежнему инвестируют в Россию, ведут там бизнес — Metro, Knauf, Hochland, и это только некоторые из них, с миллиардными оборотами. Им грозят ответные меры, экспроприация", - предупредил Койтер. Парламентарий призвал к дипломатическим способам урегулирования конфликта на Украине. "Нам нужна политика, основанная на дипломатии, переговорах и верховенстве закона, а не на требованиях экологов ("Зеленых" - ред.) об экспроприации и эскалации", - подчеркнул Койтер. В этой связи он обратился к немецким парламентариям с просьбой отказаться от идеи использования российских активов в пользу Украины. "Не трогайте чужие деньги", - посоветовал депутат. Его коллега по фракции, депутат от АдГ Гай Готтшальк и вовсе назвал предложение "Зеленых" "наивным и глупым". "Вы вообще просчитали риски последующей эскалации или длительного отчуждения от России? Россия останется нашим соседом и в следующие сто и двести лет, и мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить с ней хорошие отношения", - сказал депутат. Он также напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц находится в пятницу в Бельгии, где намерен обсудить вопросы использования российских активов. "Как всегда, когда господин Мерц едет в Бельгию, чтобы проверить и сломить сопротивление бельгийцев, речь идет уже не о немецких интересах", - заметил Готтшальк. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

https://1prime.ru/20251205/aktivy-865232614.html

украина

германия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, украина, германия, рф, фридрих мерц, ес, адг, хдс/хсс