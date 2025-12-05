Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний" - 05.12.2025
Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний"
Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний" - 05.12.2025, ПРАЙМ
Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний"
Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний" в Хабаровском крае, на их приобретение из регионального бюджета выделено 400 миллионов... | 05.12.2025, ПРАЙМ
Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний"

Демешин: два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк Хабаровских авиалиний

ХАБАРОВСК, 5 дек - ПРАЙМ. Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний" в Хабаровском крае, на их приобретение из регионального бюджета выделено 400 миллионов рублей, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
"Хабаровские авиалинии" получили новый самолёт и скоро парк авиатехники пополнится ещё одним. У Хабаровского края нет окраин, и мы доказываем это делом. Из бюджета региона выделили 400 миллионов рублей на покупку нового Ан-26-100 и Ан-24", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что Ан-26-100 очень удобен. Самолёт будет летать в труднодоступные населённые пункты, такие как Охотск, Нелькан, Богородское и другие.
Как сообщает авиакомпания "Хабаровские авиалинии", договор на приобретение Ан-26-100 был подписан с Летно-исследовательским аэрогеофизическим центром (Москва). Его экипаж уже перегнал самолет в аэропорт Хабаровска.
Авиакомпания уточняет, что воздушное судно планируют использовать для пассажирских и грузовых авиаперевозок. Отличительное преимущество данной модификации – это возможность конвертации салона под конкретный рейс. Под грузовой – пассажирские кресла можно демонтировать для размещения грузов. Под пассажирский рейс – компоновку кресел восстановить. Возможен и комбинированный вариант, когда можно размещать часть кресел для пассажиров, а часть салона отводить под грузы. Другие модификации Ан-24 и Ан-26 такой опции лишены. Ан-26-100 – оптимальная модель самолета для доставки пассажиров и различных грузов в северные районы края.
"Еще один плюс борта – сравнительно низкий налет: около 20 тысяч часов. Для сравнения: у многих машин аналогичного класса он в 2,5–3 раза выше. Связано это с тем, что в предыдущие годы машина преимущественно использовалась для поисково-спасательного обеспечения, изредка была задействована для полетов. Низкий налет открывает перспективные возможности для ее длительной эксплуатации", - разъясняет авиакомпания в своем Telegram-канале.
"Хабавиа" сообщает также, что для безопасной эксплуатации Ан-26-100 авиационно-техническая служба приступила к его комплексному обследованию – систем, компонентов, узлов и деталей. Для их анализа потребуется провести большой объем подготовительных работ для проведения осмотра воздушного судна для определения его ресурсного состояния. Обследование будет проводиться с участием специалистов Научно-исследовательского института гражданской авиации (НИИГА). После включения в реестр воздушных судов гражданской авиации и получения сертификата летной годности авиакомпания сможет вывести борт на местные авиалинии.
Кроме этого, рассматриваются варианты по аренде воздушных судов у других авиаперевозчиков, сообщили в авиакомпании.
 
