https://1prime.ru/20251205/an-26-865233035.html

Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний"

Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний" - 05.12.2025, ПРАЙМ

Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний"

Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний" в Хабаровском крае, на их приобретение из регионального бюджета выделено 400 миллионов... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T05:03+0300

2025-12-05T05:03+0300

2025-12-05T05:03+0300

бизнес

россия

хабаровский край

москва

хабаровск

хабаровские авиалинии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865233035.jpg?1764900233

ХАБАРОВСК, 5 дек - ПРАЙМ. Два самолета Ан-26-100 и Ан-24 пополнят парк "Хабаровских авиалиний" в Хабаровском крае, на их приобретение из регионального бюджета выделено 400 миллионов рублей, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Хабаровские авиалинии" получили новый самолёт и скоро парк авиатехники пополнится ещё одним. У Хабаровского края нет окраин, и мы доказываем это делом. Из бюджета региона выделили 400 миллионов рублей на покупку нового Ан-26-100 и Ан-24", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что Ан-26-100 очень удобен. Самолёт будет летать в труднодоступные населённые пункты, такие как Охотск, Нелькан, Богородское и другие. Как сообщает авиакомпания "Хабаровские авиалинии", договор на приобретение Ан-26-100 был подписан с Летно-исследовательским аэрогеофизическим центром (Москва). Его экипаж уже перегнал самолет в аэропорт Хабаровска. Авиакомпания уточняет, что воздушное судно планируют использовать для пассажирских и грузовых авиаперевозок. Отличительное преимущество данной модификации – это возможность конвертации салона под конкретный рейс. Под грузовой – пассажирские кресла можно демонтировать для размещения грузов. Под пассажирский рейс – компоновку кресел восстановить. Возможен и комбинированный вариант, когда можно размещать часть кресел для пассажиров, а часть салона отводить под грузы. Другие модификации Ан-24 и Ан-26 такой опции лишены. Ан-26-100 – оптимальная модель самолета для доставки пассажиров и различных грузов в северные районы края. "Еще один плюс борта – сравнительно низкий налет: около 20 тысяч часов. Для сравнения: у многих машин аналогичного класса он в 2,5–3 раза выше. Связано это с тем, что в предыдущие годы машина преимущественно использовалась для поисково-спасательного обеспечения, изредка была задействована для полетов. Низкий налет открывает перспективные возможности для ее длительной эксплуатации", - разъясняет авиакомпания в своем Telegram-канале. "Хабавиа" сообщает также, что для безопасной эксплуатации Ан-26-100 авиационно-техническая служба приступила к его комплексному обследованию – систем, компонентов, узлов и деталей. Для их анализа потребуется провести большой объем подготовительных работ для проведения осмотра воздушного судна для определения его ресурсного состояния. Обследование будет проводиться с участием специалистов Научно-исследовательского института гражданской авиации (НИИГА). После включения в реестр воздушных судов гражданской авиации и получения сертификата летной годности авиакомпания сможет вывести борт на местные авиалинии. Кроме этого, рассматриваются варианты по аренде воздушных судов у других авиаперевозчиков, сообщили в авиакомпании.

хабаровский край

москва

хабаровск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, хабаровский край, москва, хабаровск, хабаровские авиалинии