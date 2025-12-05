https://1prime.ru/20251205/avia-865249688.html

S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом

S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом - 05.12.2025, ПРАЙМ

S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом

Российская авиакомпания S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом до 9 в неделю, сообщил РИА Новости официальный агент авиакомпании в... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T16:31+0300

2025-12-05T16:31+0300

2025-12-05T16:31+0300

бизнес

россия

ашхабад

москва

туркмения

s7

https://cdnn.1prime.ru/img/83772/11/837721110_0:133:2625:1609_1920x0_80_0_0_02b67188f0a0e09b48fccf0a50dcc983.jpg

АШХАБАД, 5 дек – ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом до 9 в неделю, сообщил РИА Новости официальный агент авиакомпании в Туркмении компания "ДН ТУРС". "С 16 декабря 2025 года до конца марта 2026 года вводятся два дополнительных рейса в неделю по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад, помимо ежедневных рейсов... Такое увеличение рейсов позволит еще большему количеству пассажиров комфортно и за короткий промежуток времени добираться до Москвы и других городов Российской Федерации", – сказала представитель компании. Ранее в ноябре текущего года генеральный представитель S7 в странах Средней Азии Евгений Чернышев сообщил, что авиаперевозчик рассчитывает запустить рейсы по маршруту Ашхабад – Новосибирск весной 2026 года.

https://1prime.ru/20251205/rosaviatsiya-865248532.html

ашхабад

москва

туркмения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ашхабад, москва, туркмения, s7