S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом - 05.12.2025
S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом
2025-12-05T16:31+0300
16:31 05.12.2025
 
S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом

S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом до девяти в неделю

© РИА Новости . Максим Богодвид
Самолет Airbus A320-214 - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Самолет Airbus A320-214. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
АШХАБАД, 5 дек – ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом до 9 в неделю, сообщил РИА Новости официальный агент авиакомпании в Туркмении компания "ДН ТУРС".
"С 16 декабря 2025 года до конца марта 2026 года вводятся два дополнительных рейса в неделю по направлению АшхабадМосква – Ашхабад, помимо ежедневных рейсов... Такое увеличение рейсов позволит еще большему количеству пассажиров комфортно и за короткий промежуток времени добираться до Москвы и других городов Российской Федерации", – сказала представитель компании.
Ранее в ноябре текущего года генеральный представитель S7 в странах Средней Азии Евгений Чернышев сообщил, что авиаперевозчик рассчитывает запустить рейсы по маршруту Ашхабад – Новосибирск весной 2026 года.
Противообледенительная обработка самолета перед вылетом - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Росавиация дала рекомендации для снижения рисков выкатывания самолетов
