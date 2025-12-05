https://1prime.ru/20251205/avia-865249688.html
S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом
2025-12-05T16:31+0300
бизнес
россия
ашхабад
москва
туркмения
s7
АШХАБАД, 5 дек – ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 с 16 декабря увеличит частоту рейсов между Москвой и Ашхабадом до 9 в неделю, сообщил РИА Новости официальный агент авиакомпании в Туркмении компания "ДН ТУРС". "С 16 декабря 2025 года до конца марта 2026 года вводятся два дополнительных рейса в неделю по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад, помимо ежедневных рейсов... Такое увеличение рейсов позволит еще большему количеству пассажиров комфортно и за короткий промежуток времени добираться до Москвы и других городов Российской Федерации", – сказала представитель компании. Ранее в ноябре текущего года генеральный представитель S7 в странах Средней Азии Евгений Чернышев сообщил, что авиаперевозчик рассчитывает запустить рейсы по маршруту Ашхабад – Новосибирск весной 2026 года.
