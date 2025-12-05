https://1prime.ru/20251205/banki-865251123.html

Эксперты рассказали, почему банки продолжат развивать сети отделений

Эксперты рассказали, почему банки продолжат развивать сети отделений - 05.12.2025

Эксперты рассказали, почему банки продолжат развивать сети отделений

Российские банки, несмотря на развитие дистанционных каналов, продолжат развивать сеть физических отделений, так как офисы являются определяющим источником... | 05.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российские банки, несмотря на развитие дистанционных каналов, продолжат развивать сеть физических отделений, так как офисы являются определяющим источником привлечения активных клиентов, рассказали РИА Новости кредитные организации. "Несмотря на активное развитие дистанционных каналов и цифровых сервисов, мы видим устойчивый спрос на обслуживание клиентов в физической сети офисов. Клиенты продолжают использовать этот формат для значимых финансовых операций", - отметил член правления ВТБ Руслан Еременко, слова которого приводит пресс-служба. Также он добавил, что в этом году банк открывает и обновляет рекордное количество точек: если в прошлом году было реализовано 165 проектов, то в этом - уже 440, а в 2026 году банк планирует открыть и модернизировать более 470 офисов. Более того, ВТБ развивает новые стандарты клиентского сервиса: в отделениях появляются комфортные кофейные зоны, детские уголки, а также есть возможность посещать отделения с домашними питомцами. "Офисы становятся просторнее, светлее и технологичнее, а в ряде локаций создаются уникальные пространства", - отметили в пресс-службе. Зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков добавил, что в 2025 году ряд крупных банков наращивает количество своих отделений в облегченных форматах. "Это связано с тем, что, несмотря на ускоренную цифровизацию банковских услуг, физическая сеть является определяющим источником привлечения активной клиентской базы и развития банковского бизнеса", - подчеркнул он. В пресс-службе кредитной организации также подтвердили, что банк наращивает региональную сеть отделений в смарт-формате с расширением географии присутствия. "Сейчас у нас 42 отделения. В среднесрочной перспективе банк продолжит расширять сеть, в планах - открытие до сотни новых отделений", - добавил Косяков. Старший управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова также подтвердила, что для многих клиентов по-прежнему удобен формат личного посещения отделения, однако банк сохраняет сбалансированный подход, развивая как сеть офисов, так и онлайн-сервисы для того, чтобы " каждый клиент мог выбрать наиболее подходящий для себя способ взаимодействия с банком".

