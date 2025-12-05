https://1prime.ru/20251205/bankomat-864917190.html
Сколько наличных теперь можно снять в банкомате и от чего это зависит
Сколько наличных теперь можно снять в банкомате и от чего это зависит - 05.12.2025, ПРАЙМ
Сколько наличных теперь можно снять в банкомате и от чего это зависит
Установленного лимита на снятие наличных в банкомате в российском законодательстве нет, каждый банк утверждает его самостоятельно. От чего зависят суммы и как... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T02:02+0300
2025-12-05T02:02+0300
2025-12-05T02:02+0300
банк россии
банки
финансы
снятие наличных
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_0:76:1495:917_1920x0_80_0_0_3d49c37d2de57781cee7c1a5ece3d5ea.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Установленного лимита на снятие наличных в банкомате в российском законодательстве нет, каждый банк утверждает его самостоятельно. От чего зависят суммы и как увеличить лимит в индивидуальном порядке, агентству “Прайм” рассказал адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.По умолчанию эти лимиты составляют 100-300 тысяч рублей в день и 1-3 миллиона рублей в месяц. Но для премиальных или зарплатных клиентов суммы могут быть больше. Как правило, вопрос решается путем личного общения с сотрудниками банка.При этом с 1 сентября 2025 года вступили в силу законодательные изменения, по которым банки обязали проверять каждую операцию по снятию наличных средств в банкоматах.“Отныне банк перед выдачей денег проводит анализ и сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента”, - подчеркнул адвокат.Всего Банком России установлено девять таких признаков. Среди них:“При наличии указанных признаков банк теперь обязан на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму до 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения”, - отметил Дмитрий Пашин.Также новым законом установлено еще одно правило: клиентам, сведения о которых содержатся в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях, лимит на снятие наличных в банкомате составляет 100 тысяч рублей в месяц.В любом случае, крупную сумму (от нескольких сотен тысяч рублей) лучше снимать в отделении банка, предварительно уведомив об этом. Заодно выясните, касаются ли вас упомянутые ограничения, заключил адвокат.
https://1prime.ru/20251009/chek-863310739.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_85:0:1410:994_1920x0_80_0_0_961107f3e6cd3f88ea97d562d4e7e3d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, снятие наличных, банк россии
Банк России, Банки, Финансы, снятие наличных, Банк России
Сколько наличных теперь можно снять в банкомате и от чего это зависит
Адвокат Пашин объяснил новые критерии для снятия наличных в банкомате
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Установленного лимита на снятие наличных в банкомате в российском законодательстве нет, каждый банк утверждает его самостоятельно. От чего зависят суммы и как увеличить лимит в индивидуальном порядке, агентству “Прайм” рассказал адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
По умолчанию эти лимиты составляют 100-300 тысяч рублей в день и 1-3 миллиона рублей в месяц. Но для премиальных или зарплатных клиентов суммы могут быть больше. Как правило, вопрос решается путем личного общения с сотрудниками банка.
При этом с 1 сентября 2025 года вступили в силу законодательные изменения, по которым банки обязали проверять каждую операцию по снятию наличных средств в банкоматах.
“Отныне банк перед выдачей денег проводит анализ и сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента”, - подчеркнул адвокат.
Всего Банком России установлено девять таких признаков. Среди них:
- нетипичные действия клиента банка его предыдущим операциям по снятию наличных. Это может быть другое время осуществления запроса на выдачу наличных денежных средств, новый банкомат, необычная сумма и т.п.
- попытка снятия наличных в банкомате в течение суток после оформления нового кредита (кредитной карты) или в течение суток после досрочного расторжения банковского вклада на сумму более 200 тысяч рублей.
- получение банком от оператора связи клиента информации о несоответствующем характере (периодичности, частоте, продолжительности) обычно совершаемых клиентом телефонных переговоров до или во время осуществления запроса на выдачу наличных денежных средств.
Средний чек снятия наличных в банкоматах России снизился на 11,7%
“При наличии указанных признаков банк теперь обязан на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму до 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения”, - отметил Дмитрий Пашин.
Также новым законом установлено еще одно правило: клиентам, сведения о которых содержатся в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях, лимит на снятие наличных в банкомате составляет 100 тысяч рублей в месяц.
В любом случае, крупную сумму (от нескольких сотен тысяч рублей) лучше снимать в отделении банка, предварительно уведомив об этом. Заодно выясните, касаются ли вас упомянутые ограничения, заключил адвокат.