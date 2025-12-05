https://1prime.ru/20251205/bankomat-864917190.html

Сколько наличных теперь можно снять в банкомате и от чего это зависит

Сколько наличных теперь можно снять в банкомате и от чего это зависит

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Установленного лимита на снятие наличных в банкомате в российском законодательстве нет, каждый банк утверждает его самостоятельно. От чего зависят суммы и как увеличить лимит в индивидуальном порядке, агентству "Прайм" рассказал адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.По умолчанию эти лимиты составляют 100-300 тысяч рублей в день и 1-3 миллиона рублей в месяц. Но для премиальных или зарплатных клиентов суммы могут быть больше. Как правило, вопрос решается путем личного общения с сотрудниками банка.При этом с 1 сентября 2025 года вступили в силу законодательные изменения, по которым банки обязали проверять каждую операцию по снятию наличных средств в банкоматах."Отныне банк перед выдачей денег проводит анализ и сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента", - подчеркнул адвокат.Всего Банком России установлено девять таких признаков. Среди них:"При наличии указанных признаков банк теперь обязан на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму до 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения", - отметил Дмитрий Пашин.Также новым законом установлено еще одно правило: клиентам, сведения о которых содержатся в базе данных ЦБ РФ о мошеннических операциях, лимит на снятие наличных в банкомате составляет 100 тысяч рублей в месяц.В любом случае, крупную сумму (от нескольких сотен тысяч рублей) лучше снимать в отделении банка, предварительно уведомив об этом. Заодно выясните, касаются ли вас упомянутые ограничения, заключил адвокат.

