Парламент Бельгии поддержал премьера из-за ситуации с российскими активами

Парламент Бельгии поддержал премьера из-за ситуации с российскими активами

2025-12-05T07:07+0300

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Парламент Бельгии единодушно поддержал премьер-министра Барта де Вевера, который ожидает давления европейских лидеров из-за отказа использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву, пишет Brussels Times. Ранее издание Spiegel сообщило, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отложил запланированную на пятницу поездку в Норвегию и вместо этого отправится в Бельгию, чтобы обсудить с де Вевером вопрос об активах. В четверг де Вевер и другие члены правительства выступили в палате представителей парламента Бельгии с предупреждением о рисках, связанных с конфискацией российских активов, хранящихся на счетах в Euroclear, финансовой организации, базирующейся в Брюсселе. Де Вевер еще раз назвал условия участия Бельгии, включая распределение рисков уровне и пропорциональное участие европейских стран в экспроприационных мероприятиях. Все партии в парламенте проявили единство и ни один представитель оппозиции не оспорил позицию правительства, отмечает издание. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

