Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе - 05.12.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу вечером преимущественно снизились после выхода статистики по промышленному сектору Франции и окончательной оценки по ВВП еврозоны за третий квартал, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,45% - до 9 667,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,43%, до 8 114,74 пункта; немецкий DAX вырос на 0,61%, до 24 028,14 пункта. Ранее в пятницу вышли данные Института статистики и экономических исследований (Insee) по промышленному производству во Франции. В октябре показатель вырос на 0,2% к сентябрю. Аналитики ожидали его снижение на 0,3%. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 0,1% в месячном выражении. Аналитики также обратили внимание на выход окончательной оценки ВВП еврозоны за третий квартал от Евростата. Агентство сообщило, что показатель в прошлом квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,3%.
рынок, индексы, торги, франция, европа, dax, евростат
Рынок, Индексы, Торги, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, DAX, Евростат
21:43 05.12.2025
 
Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе

Фондовые индексы Европы в основном снизились после выхода статистических данных

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу вечером преимущественно снизились после выхода статистики по промышленному сектору Франции и окончательной оценки по ВВП еврозоны за третий квартал, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,45% - до 9 667,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,43%, до 8 114,74 пункта; немецкий DAX вырос на 0,61%, до 24 028,14 пункта.
Ранее в пятницу вышли данные Института статистики и экономических исследований (Insee) по промышленному производству во Франции. В октябре показатель вырос на 0,2% к сентябрю. Аналитики ожидали его снижение на 0,3%. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 0,1% в месячном выражении.
Аналитики также обратили внимание на выход окончательной оценки ВВП еврозоны за третий квартал от Евростата. Агентство сообщило, что показатель в прошлом квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,3%.
Посольство Бельгии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Бельгия нанесла "удар" по Украине и Европе, сообщили СМИ
Вчера, 22:52
 
