Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе

Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе - 05.12.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись преимущественно в минусе

Основные фондовые индексы Европы в пятницу вечером преимущественно снизились после выхода статистики по промышленному сектору Франции и окончательной оценки по... | 05.12.2025

2025-12-05T21:43+0300

2025-12-05T21:43+0300

2025-12-05T21:43+0300

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу вечером преимущественно снизились после выхода статистики по промышленному сектору Франции и окончательной оценки по ВВП еврозоны за третий квартал, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,45% - до 9 667,01 пункта, французский CAC 40 - на 0,43%, до 8 114,74 пункта; немецкий DAX вырос на 0,61%, до 24 028,14 пункта. Ранее в пятницу вышли данные Института статистики и экономических исследований (Insee) по промышленному производству во Франции. В октябре показатель вырос на 0,2% к сентябрю. Аналитики ожидали его снижение на 0,3%. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 0,1% в месячном выражении. Аналитики также обратили внимание на выход окончательной оценки ВВП еврозоны за третий квартал от Евростата. Агентство сообщило, что показатель в прошлом квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,3%.

