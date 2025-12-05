https://1prime.ru/20251205/biznes-865229529.html
Итальянский бизнес хочет расширить присутствие на российском рынке
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Итальянский бизнес хочет расширить присутствие на российском рынке, ряд организаций пытается вернуться, но есть много ограничений, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей GIM Unimpresa Витторио Торрембини.
По словам Торрембини, которые приводят "Известия", итальянский бизнес заинтересован в том, чтобы расширить присутствие на российском рынке.
"Запрос есть, но просто они не могут - очень сложно. Куча ограничений, санкции и так далее", - сказал он газете "Известия".
Стремление итальянских компаний вернуться на рынок РФ подтвердил "Известиям" и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его данным, особый интерес проявляет малый и средний бизнес.
"Они немного далеки от политики, но у них рынков не хватает. А российский рынок всегда был для них достаточно привлекательным, емким", - сказал Шохин газете.
Президент России Владимир Путин в марте заявлял, что привилегий и преференций для западных компаний в случае их возврата не будет. Глава государства поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
GIM Unimpresa: итальянский бизнес хочет расширить присутствие на российском рынке
