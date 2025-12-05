https://1prime.ru/20251205/bojtsy-865233317.html

Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске

Бойцы ВС России застали врасплох расчет FPV-дронов в Красноармейске

2025-12-05T05:16+0300

2025-12-05T05:16+0300

2025-12-05T05:47+0300

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Бойцы ВС РФ, освобождавшие Красноармейск, застали врасплох расчет украинских FPV-дронов, когда тот, не зная о приближающихся российских бойцах, полным составом вышел покурить, рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин. "У меня зашел боец с группой, то есть шло около шести бойцов, зачищали уже за Красноармейском, обошли их позиции и шли уже по лесополосе, и тут наткнулись на расчет FPV-дронов, они даже не ожидали, они вышли покурить, а тут мы. Солдаты подошли и сказали: "Добрый вечер", - сказал Ходыкин в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.

2025

