Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия поддержала предстоящее председательство Индии в БРИКС - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/briks-865243282.html
Россия поддержала предстоящее председательство Индии в БРИКС
Россия поддержала предстоящее председательство Индии в БРИКС - 05.12.2025, ПРАЙМ
Россия поддержала предстоящее председательство Индии в БРИКС
Россия полностью поддерживает предстоящее председательство Индии в БРИКС в 2026 году, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T14:00+0300
2025-12-05T14:00+0300
мировая экономика
россия
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865239236_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_3bae846214981e79920045ce0b7bc721.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия полностью поддерживает предстоящее председательство Индии в БРИКС в 2026 году, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", текст заявления опубликован на сайте Кремля. "Российская сторона заявила о своей полной поддержке предстоящего председательства Индии в БРИКС в 2026 году", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251205/indiya-865242989.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865239236_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_9b130ac8c001ba4f457d600f70ade76e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, индия
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ
14:00 05.12.2025
 
Россия поддержала предстоящее председательство Индии в БРИКС

РФ полностью поддерживает предстоящее председательство Индии в БРИКС в 2026 году

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия полностью поддерживает предстоящее председательство Индии в БРИКС в 2026 году, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", текст заявления опубликован на сайте Кремля.
"Российская сторона заявила о своей полной поддержке предстоящего председательства Индии в БРИКС в 2026 году", - говорится в документе.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия намерены развивать системы расчетов в нацвалютах
13:48
 
Мировая экономикаРОССИЯИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала