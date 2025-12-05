Россия поддержала предстоящее председательство Индии в БРИКС

https://1prime.ru/20251205/briks-865243282.html
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия полностью поддерживает предстоящее председательство Индии в БРИКС в 2026 году, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", текст заявления опубликован на сайте Кремля. "Российская сторона заявила о своей полной поддержке предстоящего председательства Индии в БРИКС в 2026 году", - говорится в документе.
