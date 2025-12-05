https://1prime.ru/20251205/briks-865243282.html

Россия поддержала предстоящее председательство Индии в БРИКС

Россия поддержала предстоящее председательство Индии в БРИКС - 05.12.2025, ПРАЙМ

Россия поддержала предстоящее председательство Индии в БРИКС

Россия полностью поддерживает предстоящее председательство Индии в БРИКС в 2026 году, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T14:00+0300

2025-12-05T14:00+0300

2025-12-05T14:00+0300

мировая экономика

россия

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865239236_0:309:3091:2048_1920x0_80_0_0_3bae846214981e79920045ce0b7bc721.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия полностью поддерживает предстоящее председательство Индии в БРИКС в 2026 году, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", текст заявления опубликован на сайте Кремля. "Российская сторона заявила о своей полной поддержке предстоящего председательства Индии в БРИКС в 2026 году", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20251205/indiya-865242989.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, индия