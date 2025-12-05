https://1prime.ru/20251205/dfo-865236675.html
Правительство направит 500 миллионов рублей на развитие ДФО
Правительство направит 500 миллионов рублей на развитие ДФО - 05.12.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 500 миллионов рублей на развитие ДФО
Правительство России дополнительно направит более 500 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T09:08+0300
2025-12-05T09:08+0300
2025-12-05T09:08+0300
россия
дальний восток
хабаровский край
магаданская область
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf73f439048dfe2dd477e592bbed5749.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит более 500 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина. "На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), будет дополнительно направлено более 500 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Субсидии из федерального бюджета предназначены для Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, а также для Магаданской области. Правительство помогает с реализацией планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года. Такая поддержка осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Её главная цель – создание комфортной среды для жизни в дальневосточных городах и посёлках и реализация экономического потенциала субъектов ДФО.
https://1prime.ru/20251129/pravtelstvo-865055114.html
дальний восток
хабаровский край
магаданская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6fd62f7f95a999bbeaf493f8cbcb502.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, хабаровский край, магаданская область, михаил мишустин, владимир путин
РОССИЯ, Дальний Восток, Хабаровский край, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Правительство направит 500 миллионов рублей на развитие ДФО
Правительство направит более 500 миллионов рублей на инфраструктуру в регионах ДФО