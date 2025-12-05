Правительство направит 500 миллионов рублей на развитие ДФО

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-05T09:08+0300
россия
дальний восток
хабаровский край
магаданская область
михаил мишустин
владимир путин
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит более 500 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина. "На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), будет дополнительно направлено более 500 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Субсидии из федерального бюджета предназначены для Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, а также для Магаданской области. Правительство помогает с реализацией планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года. Такая поддержка осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Её главная цель – создание комфортной среды для жизни в дальневосточных городах и посёлках и реализация экономического потенциала субъектов ДФО.
россия, дальний восток, хабаровский край, магаданская область, михаил мишустин, владимир путин
РОССИЯ, Дальний Восток, Хабаровский край, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Здание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит более 500 миллионов рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба кабмина.
"На реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), будет дополнительно направлено более 500 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Субсидии из федерального бюджета предназначены для Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв, а также для Магаданской области.
Правительство помогает с реализацией планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года. Такая поддержка осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Её главная цель – создание комфортной среды для жизни в дальневосточных городах и посёлках и реализация экономического потенциала субъектов ДФО.
Правительство направит 1,3 миллиарда рублей на развитие ОЭЗ "Грозный"
