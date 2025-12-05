https://1prime.ru/20251205/dmitriev-865238415.html
Глава РФПИ призвал российские компании выходить на индийский рынок
2025-12-05T10:28+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал российские компании увеличивать свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок "Мы призываем большое количество российских компаний значимо увеличивать свои обороты, свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.
