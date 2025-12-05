Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ призвал российские компании выходить на индийский рынок - 05.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ призвал российские компании выходить на индийский рынок
Глава РФПИ призвал российские компании выходить на индийский рынок - 05.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ призвал российские компании выходить на индийский рынок
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал российские... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T10:28+0300
2025-12-05T10:28+0300
россия
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865238246_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_c0e529fbd7e6ad7178b9770270c38e6c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал российские компании увеличивать свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок "Мы призываем большое количество российских компаний значимо увеличивать свои обороты, свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.
россия, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
10:28 05.12.2025
 
Глава РФПИ призвал российские компании выходить на индийский рынок

Глава РФПИ Дмитриев призвал компании увеличивать доходы за счет выхода на индийский рынок

© РИА Новости . Максим Блинов | Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал российские компании увеличивать свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок
"Мы призываем большое количество российских компаний значимо увеличивать свои обороты, свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия расширят сотрудничество в сфере высоких технологий
10:26
 
РОССИЯ Кирилл Дмитриев РФПИ
 
 
