Глава РФПИ Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России

2025-12-05T10:32+0300

россия

индия

кирилл дмитриев

рфпи

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России. "Индия - это важнейший партнер России. Как мы знаем, торговый оборот вырос больше чем в пять раз с 2021 года. И мы видим значимые инвестиционные проекты, которые Индия может осуществлять на территории России. А также российские компании могут выходить на рынок Индии. И мы призываем большое количество российских компаний, значимые, увеличивать свои обороты, свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.

индия

