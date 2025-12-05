Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России - 05.12.2025
Глава РФПИ Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России
2025-12-05T10:32+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России. "Индия - это важнейший партнер России. Как мы знаем, торговый оборот вырос больше чем в пять раз с 2021 года. И мы видим значимые инвестиционные проекты, которые Индия может осуществлять на территории России. А также российские компании могут выходить на рынок Индии. И мы призываем большое количество российских компаний, значимые, увеличивать свои обороты, свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.
2025
10:32 05.12.2025
 
Глава РФПИ Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Индию важнейшим торговым партнером России.
"Индия - это важнейший партнер России. Как мы знаем, торговый оборот вырос больше чем в пять раз с 2021 года. И мы видим значимые инвестиционные проекты, которые Индия может осуществлять на территории России. А также российские компании могут выходить на рынок Индии. И мы призываем большое количество российских компаний, значимые, увеличивать свои обороты, свои доходы за счет выхода именно на индийский рынок", - сказал Дмитриев журналистам.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ призвал российские компании выходить на индийский рынок
10:28
 
