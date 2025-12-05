Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры деньги - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/dolina-865267725.html
Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры деньги
Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры деньги - 05.12.2025, ПРАЙМ
Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры деньги
Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T23:47+0300
2025-12-05T23:47+0300
бизнес
недвижимость
россия
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:48:512:336_1920x0_80_0_0_fa2907d39d3e3f7c18563b7904523e00.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме. Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал РИА Новости, что Долина в пятницу выступит с публичным заявлением. Это произойдет в эфире программы "Пусть говорят". "Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение", - сказала она в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу. Долина отметила, что у нее нет такой суммы, однако она вернет все деньги. "Я говорю сейчас, заявляю на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме", - добавила она. В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
https://1prime.ru/20251204/dolina-865201291.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:0:512:384_1920x0_80_0_0_8d1adc4d9f19864aebf4cbd8411e148c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, россия, рф, москва
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, РФ, МОСКВА
23:47 05.12.2025
 
Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры деньги

Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры все деньги в полном объеме

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме.
Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал РИА Новости, что Долина в пятницу выступит с публичным заявлением. Это произойдет в эфире программы "Пусть говорят".
"Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение", - сказала она в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу.
Долина отметила, что у нее нет такой суммы, однако она вернет все деньги.
"Я говорю сейчас, заявляю на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме", - добавила она.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Госдума может обсудить "эффект Долиной" при продаже жилья
4 декабря, 13:19
 
БизнесНедвижимостьРОССИЯРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала