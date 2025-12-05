https://1prime.ru/20251205/dolina-865267725.html

Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры деньги

Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры деньги

2025-12-05

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что вернет покупательнице ее квартиры Полине Лурье деньги в полном объеме. Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал РИА Новости, что Долина в пятницу выступит с публичным заявлением. Это произойдет в эфире программы "Пусть говорят". "Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение", - сказала она в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу. Долина отметила, что у нее нет такой суммы, однако она вернет все деньги. "Я говорю сейчас, заявляю на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме", - добавила она. В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.

