Российский дрон показал дорогу беженцам из Красноармейска - 05.12.2025
Российский дрон показал дорогу беженцам из Красноармейска
Российский дрон показал дорогу беженцам из Красноармейска - 05.12.2025, ПРАЙМ
Российский дрон показал дорогу беженцам из Красноармейска
Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска, бегущим из зоны боевых действий, рассказала очевидица послу МИД РФ по особым поручениям по... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T05:40+0300
2025-12-05T05:40+0300
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска, бегущим из зоны боевых действий, рассказала очевидица послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который предоставил РИА Новости видео беседы и съемки с дрона. Жительница Красноармейска 1968 года рождения покидала опасный город в составе группы из семи человек. Как рассказала женщина, ВСУ обстреляли беженцев из минометов и автоматов, а также атаковали дронами. Наконец, над группой появился российский дрон, который помог им найти дорогу. Сначала беженцы думали, что это украинский дрон, который собирается их атаковать, но потом заметили, что дрон висит над ними уже 40 минут, как будто чего-то ждет. "Он висит и висит над нами, висит и висит. Ребята кричат нам: а вдруг это украинский, сейчас как влупит по нам, а ты тут руками машешь. Все-таки как-то мы поняли - он нам кивнул немножко. Вот так кивнул. Ну попробуем пойти за ним. Если украинский - ударит. Если русский - будет вести нас. Он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами. Ну мы и пошли за ним", - рассказала она Мирошнику. После этого беженцы вышли к российским силам. Посол МИД РФ предоставил также РИА Новости видео с российского дрона, помогшего выйти из Красноармейска мирным жителям. Съемка подтверждает рассказ жительницы Красноармейска, в частности на кадрах виден дым от разрыва снаряда и гибель беженцев. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
05:40 05.12.2025
 
Российский дрон показал дорогу беженцам из Красноармейска

Посол Мирошник: российский дрон показал дорогу беженцам из Красноармейска

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска, бегущим из зоны боевых действий, рассказала очевидица послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который предоставил РИА Новости видео беседы и съемки с дрона.
Жительница Красноармейска 1968 года рождения покидала опасный город в составе группы из семи человек. Как рассказала женщина, ВСУ обстреляли беженцев из минометов и автоматов, а также атаковали дронами. Наконец, над группой появился российский дрон, который помог им найти дорогу. Сначала беженцы думали, что это украинский дрон, который собирается их атаковать, но потом заметили, что дрон висит над ними уже 40 минут, как будто чего-то ждет.
"Он висит и висит над нами, висит и висит. Ребята кричат нам: а вдруг это украинский, сейчас как влупит по нам, а ты тут руками машешь. Все-таки как-то мы поняли - он нам кивнул немножко. Вот так кивнул. Ну попробуем пойти за ним. Если украинский - ударит. Если русский - будет вести нас. Он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами. Ну мы и пошли за ним", - рассказала она Мирошнику.
После этого беженцы вышли к российским силам.
Посол МИД РФ предоставил также РИА Новости видео с российского дрона, помогшего выйти из Красноармейска мирным жителям. Съемка подтверждает рассказ жительницы Красноармейска, в частности на кадрах виден дым от разрыва снаряда и гибель беженцев.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
 
