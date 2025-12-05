Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год
Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год, основной период начнется 1 июня
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год, основной период начнется 1 июня, следует из совместного приказа двух ведомств. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня с таких предметов, как история, литература и химия; 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней; 11 июня - обществознание, физика; 15 июня - биология, география и иностранные языки (письменная часть); 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики. С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Кроме того, 8 и 9 июля назначены дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из предметов. ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10.00 по местному времени.
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861537940_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2b13d6109f7729baccab70bdd65332ab.jpg
Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год, основной период начнется 1 июня, следует из совместного приказа двух ведомств.
Основной период ЕГЭ начнется 1 июня с таких предметов, как история, литература и химия; 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней; 11 июня - обществознание, физика; 15 июня - биология, география и иностранные языки (письменная часть); 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.
С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.
Кроме того, 8 и 9 июля назначены дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из предметов.
ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10.00 по местному времени.
