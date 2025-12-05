Эксперт рассказал, когда Могерини получит реальный срок

https://1prime.ru/20251205/ekspert-865230726.html

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865230726.jpg?1764893706

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Экс-глава евродипломатии Федерика Могерини получит реальный срок по делу о мошенничестве, а все коррупционные схемы в Евросоюзе будут выявлены, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. "Сейчас достаточно серьезный коррупционный скандал в Киеве, репутационные риски высоки как для (Владимира - ред.) Зеленского, так и для всего правительства Украины. На этом фоне раскручивание дела госпожи Могерини может дойти достаточно глубоко", - сказал Гусев. По его мнению, задержание Могерини является серьезным прецедентом. "В Европе есть определенные силы, которые будут давить на правоохранительные органы с целью выявления всех коррупционных схем", - полагает эксперт. "Мне кажется, что европейское правосудие скажет свое веское слово и она получит реальный срок", - заключил Гусев. В начале недели стало известно, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

