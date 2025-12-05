https://1prime.ru/20251205/es-865230617.html
СМИ: ЕС рекомендовал Зеленскому не соглашаться на требования России
СМИ: ЕС рекомендовал Зеленскому не соглашаться на требования России - 05.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС рекомендовал Зеленскому не соглашаться на требования России
Европейские лидеры настоятельно рекомендовали Владимиру Зеленскому не соглашаться на требования России без твердых обязательств в области безопасности со... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T03:15+0300
2025-12-05T03:15+0300
2025-12-05T03:15+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
киев
украина
владимир зеленский
владимир путин
юрий ушаков
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865230617.jpg?1764893704
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Европейские лидеры настоятельно рекомендовали Владимиру Зеленскому не соглашаться на требования России без твердых обязательств в области безопасности со стороны США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Это послание было передано в понедельник в ходе телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщили дипломаты. Европейские лидеры настаивали на главенствующей роли США в гарантиях безопасности, предлагаемых Украине в любой сделке.
По словам дипломатов, во время телефонного разговора Макрон, в частности, заявил, что Вашингтону необходимо четко обозначить, как США будут защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия соглашения.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Европейские страны не в состоянии добиться урегулирования украинского конфликта.
сша
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, вс рф
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ВС РФ
СМИ: ЕС рекомендовал Зеленскому не соглашаться на требования России
WSJ: европейские лидеры рекомендовали Зеленскому не соглашаться на требования России
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Европейские лидеры настоятельно рекомендовали Владимиру Зеленскому не соглашаться на требования России без твердых обязательств в области безопасности со стороны США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Это послание было передано в понедельник в ходе телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщили дипломаты. Европейские лидеры настаивали на главенствующей роли США в гарантиях безопасности, предлагаемых Украине в любой сделке.
По словам дипломатов, во время телефонного разговора Макрон, в частности, заявил, что Вашингтону необходимо четко обозначить, как США будут защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия соглашения.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Европейские страны не в состоянии добиться урегулирования украинского конфликта.