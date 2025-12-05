https://1prime.ru/20251205/es-865261739.html

Отказ от российских энергоресурсов увеличивает расходы ЕС, заявил дипломат

АНКАРА, 5 дек – ПРАЙМ. Отказ от российских энергетических ресурсов приводит к увеличению расходов Европейского Союза, западная политика снижает доверие международных участников к глобальной финансовой архитектуре, заявил временный поверенный в делах посольства России в Турции Алексей Иванов. По словам Иванова, западные страны путем введения незаконных односторонних ограничений стремятся оказывать давление на государства, которые проводят суверенную политику, и выводить конкурентов из игры. Дипломат привел данные Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым экономический рост развитых стран в 2024 году не превысит 1,8%, а на 2025 год прогнозируется 1,6%. "Отказ от российских энергетических ресурсов приводит к росту цен на энергию и, как следствие, к увеличению расходов Европейского Союза на импорт энергии. Западные страны используют замораживание российских активов как отдельный "инструмент давления", - приводит слов дипломата турецкое госагентство Anadolu. Иванов отметил, что западные санкции и использование США и их союзниками резервных валют в качестве "инструмента давления" снижают доверие международных участников к глобальной финансовой архитектуре, основанной на долларе и евро. В результате доля альтернативных валют в международной торговле и резервах растет. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

