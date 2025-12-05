Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отказ от российских энергоресурсов увеличивает расходы ЕС, заявил дипломат - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/es-865261739.html
Отказ от российских энергоресурсов увеличивает расходы ЕС, заявил дипломат
Отказ от российских энергоресурсов увеличивает расходы ЕС, заявил дипломат - 05.12.2025, ПРАЙМ
Отказ от российских энергоресурсов увеличивает расходы ЕС, заявил дипломат
Отказ от российских энергетических ресурсов приводит к увеличению расходов Европейского Союза, западная политика снижает доверие международных участников к... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T19:48+0300
2025-12-05T19:48+0300
мировая экономика
запад
рф
турция
владимир путин
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865261585_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7505faa693c4063659e977cef78eb983.jpg
АНКАРА, 5 дек – ПРАЙМ. Отказ от российских энергетических ресурсов приводит к увеличению расходов Европейского Союза, западная политика снижает доверие международных участников к глобальной финансовой архитектуре, заявил временный поверенный в делах посольства России в Турции Алексей Иванов. По словам Иванова, западные страны путем введения незаконных односторонних ограничений стремятся оказывать давление на государства, которые проводят суверенную политику, и выводить конкурентов из игры. Дипломат привел данные Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым экономический рост развитых стран в 2024 году не превысит 1,8%, а на 2025 год прогнозируется 1,6%. "Отказ от российских энергетических ресурсов приводит к росту цен на энергию и, как следствие, к увеличению расходов Европейского Союза на импорт энергии. Западные страны используют замораживание российских активов как отдельный "инструмент давления", - приводит слов дипломата турецкое госагентство Anadolu. Иванов отметил, что западные санкции и использование США и их союзниками резервных валют в качестве "инструмента давления" снижают доверие международных участников к глобальной финансовой архитектуре, основанной на долларе и евро. В результате доля альтернативных валют в международной торговле и резервах растет. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251003/ukraina--863106747.html
запад
рф
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865261585_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_85d44f887cc94db1bc559863312c6939.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, рф, турция, владимир путин, мвф
Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, МВФ
19:48 05.12.2025
 
Отказ от российских энергоресурсов увеличивает расходы ЕС, заявил дипломат

Посол в Турции Иванов: отказ от российских энергоресурсов увеличивает расходы ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 5 дек – ПРАЙМ. Отказ от российских энергетических ресурсов приводит к увеличению расходов Европейского Союза, западная политика снижает доверие международных участников к глобальной финансовой архитектуре, заявил временный поверенный в делах посольства России в Турции Алексей Иванов.
По словам Иванова, западные страны путем введения незаконных односторонних ограничений стремятся оказывать давление на государства, которые проводят суверенную политику, и выводить конкурентов из игры.
Дипломат привел данные Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым экономический рост развитых стран в 2024 году не превысит 1,8%, а на 2025 год прогнозируется 1,6%.
"Отказ от российских энергетических ресурсов приводит к росту цен на энергию и, как следствие, к увеличению расходов Европейского Союза на импорт энергии. Западные страны используют замораживание российских активов как отдельный "инструмент давления", - приводит слов дипломата турецкое госагентство Anadolu.
Иванов отметил, что западные санкции и использование США и их союзниками резервных валют в качестве "инструмента давления" снижают доверие международных участников к глобальной финансовой архитектуре, основанной на долларе и евро. В результате доля альтернативных валют в международной торговле и резервах растет.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
NYP: Украина предложила США продавать свои энергоресурсы Европе
3 октября, 08:57
 
Мировая экономикаЗАПАДРФТУРЦИЯВладимир ПутинМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала