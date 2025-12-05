https://1prime.ru/20251205/es-865265501.html

Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по активам, сообщил источник

Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по активам, сообщил источник - 05.12.2025, ПРАЙМ

Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по активам, сообщил источник

Постоянные представители стран-членов ЕС провели 5 декабря первое обсуждение предложения Еврокомиссии об использовании замороженных в союзе суверенных... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T23:04+0300

2025-12-05T23:04+0300

2025-12-05T23:04+0300

россия

рф

украина

бельгия

ес

ек

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg

БРЮССЕЛЬ, 5 дек - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС провели 5 декабря первое обсуждение предложения Еврокомиссии об использовании замороженных в союзе суверенных российских активов для финансирования Киева на ближайшие два года, обсуждение продолжится на следующей неделе, сообщил журналистам источник в Брюсселе. Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что в пятницу состоится первое предметное обсуждение нового предложения, оно должно быть согласовано к саммиту ЕС 18-19 декабря. "Прошло первое заседание", - сообщил он. Постпредство РФ при ЕС заявило, что незаконное использование российских государственных активов будет иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики. Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела защиту стран ЕС и финансовых институтов на случай ответных мер со стороны России при использовании её замороженных активов для помощи Украине, следует из документа, опубликованного в среду на сайте ЕК. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.

https://1prime.ru/20251205/aktivy-865232614.html

рф

украина

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, украина, бельгия, ес, ек, euroclear