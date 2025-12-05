Постпреды ЕС начали обсуждать предложение ЕК по активам, сообщил источник
Постпреды ЕС обсудили использование активов России для финансирования Киева
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС провели 5 декабря первое обсуждение предложения Еврокомиссии об использовании замороженных в союзе суверенных российских активов для финансирования Киева на ближайшие два года, обсуждение продолжится на следующей неделе, сообщил журналистам источник в Брюсселе.
Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что в пятницу состоится первое предметное обсуждение нового предложения, оно должно быть согласовано к саммиту ЕС 18-19 декабря.
"Прошло первое заседание", - сообщил он.
Постпредство РФ при ЕС заявило, что незаконное использование российских государственных активов будет иметь долгосрочные негативные последствия для европейской экономики.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.