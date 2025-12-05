https://1prime.ru/20251205/fosagro-865252342.html

"Фосагро" в третьем квартале увеличила поставки удобрений в Индию

"Фосагро" в третьем квартале увеличила поставки удобрений в Индию - 05.12.2025, ПРАЙМ

"Фосагро" в третьем квартале увеличила поставки удобрений в Индию

Группа "Фосагро" в третьем квартале 2025 года увеличила объемы продаж минеральных удобрений в Индию в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года, рассказал... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T17:25+0300

2025-12-05T17:25+0300

2025-12-05T17:25+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

индия

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_2:0:745:418_1920x0_80_0_0_1d9f9c7c63a841d72e09beb511a197bc.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" в третьем квартале 2025 года увеличила объемы продаж минеральных удобрений в Индию в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года, рассказал генеральный директор компании Александр Гильгенберг. "За 11 месяцев 2025 года мы направили индийским партнёрам 2,57 миллиона тонн удобрений, в 2,3 раза больше объёма за аналогичный период прошлого года. При этом объемы продаж в Индию в третьем квартале 2025 года выросли более чем в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Гильгенберг отметил, что компания поставляет более четверти от всего индийского импорта фосфорсодержащих удобрений. Также он сообщил, что в 2024 году объёмы поставок минеральных удобрений "Фосагро" в Индию превысили 1,3 миллиона тонн, что почти в три раза больше по сравнению с поставками 2021 года. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.

https://1prime.ru/20250807/fosagro-860447137.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, индия, росконгресс