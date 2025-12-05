https://1prime.ru/20251205/fosagro-865252342.html
"Фосагро" в третьем квартале увеличила поставки удобрений в Индию
"Фосагро" в третьем квартале увеличила поставки удобрений в Индию - 05.12.2025, ПРАЙМ
"Фосагро" в третьем квартале увеличила поставки удобрений в Индию
Группа "Фосагро" в третьем квартале 2025 года увеличила объемы продаж минеральных удобрений в Индию в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года, рассказал... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T17:25+0300
2025-12-05T17:25+0300
2025-12-05T17:25+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
индия
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_2:0:745:418_1920x0_80_0_0_1d9f9c7c63a841d72e09beb511a197bc.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" в третьем квартале 2025 года увеличила объемы продаж минеральных удобрений в Индию в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года, рассказал генеральный директор компании Александр Гильгенберг. "За 11 месяцев 2025 года мы направили индийским партнёрам 2,57 миллиона тонн удобрений, в 2,3 раза больше объёма за аналогичный период прошлого года. При этом объемы продаж в Индию в третьем квартале 2025 года выросли более чем в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Гильгенберг отметил, что компания поставляет более четверти от всего индийского импорта фосфорсодержащих удобрений. Также он сообщил, что в 2024 году объёмы поставок минеральных удобрений "Фосагро" в Индию превысили 1,3 миллиона тонн, что почти в три раза больше по сравнению с поставками 2021 года. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
https://1prime.ru/20250807/fosagro-860447137.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_95:0:652:418_1920x0_80_0_0_1142f5cd1cbb202e7766738bd9ec56ee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, индия, росконгресс
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ИНДИЯ, Росконгресс
"Фосагро" в третьем квартале увеличила поставки удобрений в Индию
Гильгенберг: "Фосагро" в III квартале увеличила объемы продаж удобрений в Индию в 12 раз
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" в третьем квартале 2025 года увеличила объемы продаж минеральных удобрений в Индию в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года, рассказал генеральный директор компании Александр Гильгенберг.
"За 11 месяцев 2025 года мы направили индийским партнёрам 2,57 миллиона тонн удобрений, в 2,3 раза больше объёма за аналогичный период прошлого года. При этом объемы продаж в Индию
в третьем квартале 2025 года выросли более чем в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного фондом "Росконгресс
" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Гильгенберг отметил, что компания поставляет более четверти от всего индийского импорта фосфорсодержащих удобрений.
Также он сообщил, что в 2024 году объёмы поставок минеральных удобрений "Фосагро" в Индию превысили 1,3 миллиона тонн, что почти в три раза больше по сравнению с поставками 2021 года.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik
являются медиапартнерами форума.
В "Фосагро" сообщили о существенном росте чистой прибыли в I полугодии