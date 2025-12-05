Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фосагро" в третьем квартале увеличила поставки удобрений в Индию - 05.12.2025, ПРАЙМ
"Фосагро" в третьем квартале увеличила поставки удобрений в Индию
экономика
бизнес
мировая экономика
индия
росконгресс
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" в третьем квартале 2025 года увеличила объемы продаж минеральных удобрений в Индию в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года, рассказал генеральный директор компании Александр Гильгенберг. "За 11 месяцев 2025 года мы направили индийским партнёрам 2,57 миллиона тонн удобрений, в 2,3 раза больше объёма за аналогичный период прошлого года. При этом объемы продаж в Индию в третьем квартале 2025 года выросли более чем в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). Гильгенберг отметил, что компания поставляет более четверти от всего индийского импорта фосфорсодержащих удобрений. Также он сообщил, что в 2024 году объёмы поставок минеральных удобрений "Фосагро" в Индию превысили 1,3 миллиона тонн, что почти в три раза больше по сравнению с поставками 2021 года. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
индия
бизнес, мировая экономика, индия, росконгресс
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ИНДИЯ, Росконгресс
17:25 05.12.2025
 
"Фосагро" в третьем квартале увеличила поставки удобрений в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" в третьем квартале 2025 года увеличила объемы продаж минеральных удобрений в Индию в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года, рассказал генеральный директор компании Александр Гильгенберг.
"За 11 месяцев 2025 года мы направили индийским партнёрам 2,57 миллиона тонн удобрений, в 2,3 раза больше объёма за аналогичный период прошлого года. При этом объемы продаж в Индию в третьем квартале 2025 года выросли более чем в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Гильгенберг отметил, что компания поставляет более четверти от всего индийского импорта фосфорсодержащих удобрений.
Также он сообщил, что в 2024 году объёмы поставок минеральных удобрений "Фосагро" в Индию превысили 1,3 миллиона тонн, что почти в три раза больше по сравнению с поставками 2021 года.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
В "Фосагро" сообщили о существенном росте чистой прибыли в I полугодии
7 августа, 20:45
 
