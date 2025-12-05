Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский боец рассказал, как пнул брошенную в него гранату в опорник ВСУ - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251205/gagii-865233235.html
Российский боец рассказал, как пнул брошенную в него гранату в опорник ВСУ
Российский боец рассказал, как пнул брошенную в него гранату в опорник ВСУ - 05.12.2025, ПРАЙМ
Российский боец рассказал, как пнул брошенную в него гранату в опорник ВСУ
Российский разведчик Мустафа Гагиев рассказал, как во время освобождения Красноармейска пнул в опорный пункт противника брошенную в него украинским боевиком... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T05:16+0300
2025-12-05T05:47+0300
общество
россия
экономика
красноармейск
рф
харьковская область
владимир путин
дмитрий песков
вс рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865233235.jpg?1764902874
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский разведчик Мустафа Гагиев рассказал, как во время освобождения Красноармейска пнул в опорный пункт противника брошенную в него украинским боевиком гранату, после чего уничтожил двух солдат противника. По его словам, в одном из опорных пунктов в Красноармейске сидели два солдата противника. Гагиев сразу предложил им сдаться, в ответ на что услышал вопрос "ты кто?". Разведчик сказал, что является представителем ВС РФ, но украинцы попытались убедить его, что "российской армии здесь нет". Гагиев на это повторно предложил им сдаться. "Он выкинул гранату. Она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я бы ее, может быть, даже и не заметил. Была американская граната наподобие Ф1. Я ее пнул обратно к нему, она у него взорвалась. Началась перестрелка, полетели "птички". Но противник был уничтожен", - сказал Гагиев в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
красноармейск
рф
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, красноармейск, рф, харьковская область, владимир путин, дмитрий песков, вс рф, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, Красноармейск, РФ, Харьковская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВС РФ, Минобороны РФ
05:16 05.12.2025 (обновлено: 05:47 05.12.2025)
 
Российский боец рассказал, как пнул брошенную в него гранату в опорник ВСУ

Российский разведчик пнул в опорный пункт противника брошенную в него гранату

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский разведчик Мустафа Гагиев рассказал, как во время освобождения Красноармейска пнул в опорный пункт противника брошенную в него украинским боевиком гранату, после чего уничтожил двух солдат противника.
По его словам, в одном из опорных пунктов в Красноармейске сидели два солдата противника. Гагиев сразу предложил им сдаться, в ответ на что услышал вопрос "ты кто?". Разведчик сказал, что является представителем ВС РФ, но украинцы попытались убедить его, что "российской армии здесь нет". Гагиев на это повторно предложил им сдаться.
"Он выкинул гранату. Она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я бы ее, может быть, даже и не заметил. Была американская граната наподобие Ф1. Я ее пнул обратно к нему, она у него взорвалась. Началась перестрелка, полетели "птички". Но противник был уничтожен", - сказал Гагиев в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКрасноармейскРФХарьковская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковВС РФМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала