Российский боец рассказал, как пнул брошенную в него гранату в опорник ВСУ

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российский разведчик Мустафа Гагиев рассказал, как во время освобождения Красноармейска пнул в опорный пункт противника брошенную в него украинским боевиком гранату, после чего уничтожил двух солдат противника. По его словам, в одном из опорных пунктов в Красноармейске сидели два солдата противника. Гагиев сразу предложил им сдаться, в ответ на что услышал вопрос "ты кто?". Разведчик сказал, что является представителем ВС РФ, но украинцы попытались убедить его, что "российской армии здесь нет". Гагиев на это повторно предложил им сдаться. "Он выкинул гранату. Она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я бы ее, может быть, даже и не заметил. Была американская граната наподобие Ф1. Я ее пнул обратно к нему, она у него взорвалась. Началась перестрелка, полетели "птички". Но противник был уничтожен", - сказал Гагиев в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.

