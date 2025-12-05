https://1prime.ru/20251205/gaz-865235674.html

Ноябрь стал вторым для Европы по количеству рекордных отборов газа

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Ноябрь для Европы стал вторым для этого месяца по количеству рекордных отборов из подземных хранилищ газа (ПХГ) за всю историю наблюдений, подсчитало РИА Новости. Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), 19, 20, 21, 24, 25, 26 и 27 ноября зафиксированы максимальные для этих дней суточные нетто-отборы газа – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из европейских ПХГ за всю историю наблюдений – с 2011 года. Больше максимумов по отбору газа из хранилищ в Европе было в 2016 году – 11 дней. В топ-3 по этому показателю вошел 2024 год, тогда зафиксировано шесть максимумов. "Газпром" отмечал, что стремительный темп отбора газа, который сейчас наблюдается в Европе, заметно истощает запасы газа в европейских ПХГ. Например, 18 ноября запасов газа в Германии было 73,7%, а 30 ноября показатель опустился до 67,1%. За тот же период показатель во Франции снизился с 92,4% до 82%, в Италии – с 91,6% до 86,8%, Австрии – с 82,5% до 77%, Нидерландов – с 71,2% до 65% Технологически сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность, обращали внимание в "Газпроме". Учитывая, что холодные месяцы еще впереди, это может создать дополнительные риски для энергоснабжения потребителей, предупредили в компании.

