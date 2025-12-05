Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ноябрь стал вторым для Европы по количеству рекордных отборов газа - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/gaz-865235674.html
Ноябрь стал вторым для Европы по количеству рекордных отборов газа
Ноябрь стал вторым для Европы по количеству рекордных отборов газа - 05.12.2025, ПРАЙМ
Ноябрь стал вторым для Европы по количеству рекордных отборов газа
Ноябрь для Европы стал вторым для этого месяца по количеству рекордных отборов из подземных хранилищ газа (ПХГ) за всю историю наблюдений, подсчитало РИА... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T08:23+0300
2025-12-05T08:23+0300
газ
европа
германия
франция
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865235445_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_038aaa294ca27e9d362dc8fce68063d8.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Ноябрь для Европы стал вторым для этого месяца по количеству рекордных отборов из подземных хранилищ газа (ПХГ) за всю историю наблюдений, подсчитало РИА Новости. Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), 19, 20, 21, 24, 25, 26 и 27 ноября зафиксированы максимальные для этих дней суточные нетто-отборы газа – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из европейских ПХГ за всю историю наблюдений – с 2011 года. Больше максимумов по отбору газа из хранилищ в Европе было в 2016 году – 11 дней. В топ-3 по этому показателю вошел 2024 год, тогда зафиксировано шесть максимумов. "Газпром" отмечал, что стремительный темп отбора газа, который сейчас наблюдается в Европе, заметно истощает запасы газа в европейских ПХГ. Например, 18 ноября запасов газа в Германии было 73,7%, а 30 ноября показатель опустился до 67,1%. За тот же период показатель во Франции снизился с 92,4% до 82%, в Италии – с 91,6% до 86,8%, Австрии – с 82,5% до 77%, Нидерландов – с 71,2% до 65% Технологически сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность, обращали внимание в "Газпроме". Учитывая, что холодные месяцы еще впереди, это может создать дополнительные риски для энергоснабжения потребителей, предупредили в компании.
https://1prime.ru/20251204/evropa-865211339.html
европа
германия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865235445_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_16dea3920f47ef3b039e63935a39cd5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, германия, франция, газпром
Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Газпром
08:23 05.12.2025
 
Ноябрь стал вторым для Европы по количеству рекордных отборов газа

Ноябрь стал вторым для Европы месяцем по количеству рекордных отборов из ПХГ

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабочие на подземном хранилище газа
Рабочие на подземном хранилище газа - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Рабочие на подземном хранилище газа. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Ноябрь для Европы стал вторым для этого месяца по количеству рекордных отборов из подземных хранилищ газа (ПХГ) за всю историю наблюдений, подсчитало РИА Новости.
Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), 19, 20, 21, 24, 25, 26 и 27 ноября зафиксированы максимальные для этих дней суточные нетто-отборы газа – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из европейских ПХГ за всю историю наблюдений – с 2011 года.
Больше максимумов по отбору газа из хранилищ в Европе было в 2016 году – 11 дней. В топ-3 по этому показателю вошел 2024 год, тогда зафиксировано шесть максимумов.
"Газпром" отмечал, что стремительный темп отбора газа, который сейчас наблюдается в Европе, заметно истощает запасы газа в европейских ПХГ. Например, 18 ноября запасов газа в Германии было 73,7%, а 30 ноября показатель опустился до 67,1%. За тот же период показатель во Франции снизился с 92,4% до 82%, в Италии – с 91,6% до 86,8%, Австрии – с 82,5% до 77%, Нидерландов – с 71,2% до 65%
Технологически сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность, обращали внимание в "Газпроме". Учитывая, что холодные месяцы еще впереди, это может создать дополнительные риски для энергоснабжения потребителей, предупредили в компании.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
В Европе цены на газ опустились ниже 330 долларов впервые с мая 2024 года
Вчера, 16:14
 
ГазЕВРОПАГЕРМАНИЯФРАНЦИЯГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала