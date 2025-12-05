https://1prime.ru/20251205/gaz-865264372.html

Цены на газ в Европе незначительно выросли

05.12.2025 Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли в пятницу - до 328 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли в пятницу - до 328 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 323,1 доллара (-1,1%), что стало ценовым минимумом пятницы. Ценовой максимум составил 330,9 доллара (+1,2%). Последние фьючерсы торговались по 328,4 доллара (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 326,8 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

