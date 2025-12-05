https://1prime.ru/20251205/gazprom-865252199.html
"Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
"Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" - 05.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Газпром" четвертый день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "Газпром" продолжает обновлять исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 4 декабря. Предыдущие были зафиксированы 1, 2 и 3 декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. "Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год. "Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
"Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
"Газпром" четвертый день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"