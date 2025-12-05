Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251205/gazprom-865252199.html
"Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
"Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" - 05.12.2025, ПРАЙМ
"Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
"Газпром" четвертый день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T17:23+0300
2025-12-05T17:23+0300
энергетика
китай
сила сибири
газопровод "сила сибири"
газпром
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/20/841332039_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_bde567b0d67305a5849b2e299cda45a7.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Газпром" четвертый день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "Газпром" продолжает обновлять исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 4 декабря. Предыдущие были зафиксированы 1, 2 и 3 декабря", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. "Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год. "Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
https://1prime.ru/20251203/gazprom-865174612.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/20/841332039_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_c6eebbfbdb784f1149d4ac305d2fb389.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сила сибири, газопровод "сила сибири", газпром, россия
Энергетика, КИТАЙ, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири", Газпром, РОССИЯ
17:23 05.12.2025
 
"Газпром" вновь обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

"Газпром" четвертый день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Газопровод «Сила Сибири». Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Газпром" четвертый день подряд обновляет рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.
"Газпром" продолжает обновлять исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 4 декабря. Предыдущие были зафиксированы 1, 2 и 3 декабря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
"Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год. "Газпром" и CNPC в начале сентября договорились об увеличении поставок по газопроводу с 38 до 44 миллиардов кубометров в год.
Стенд компании Газпром нефть - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
"Газпром нефть" увеличила объем размещения облигаций до 50 млрд рублей
3 декабря, 18:55
 
ЭнергетикаКИТАЙСила СибириГазопровод "Сила Сибири"ГазпромРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала