"Газпром-Медиа Холдинг" и Prasar Bharati договорились о сотрудничестве
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Телерадиовещательная корпорация Индии Prasar Bharati и "Газпром-Медиа Холдинг" заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в области вещания, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Газпром-Медиа Холдинг" и телерадиовещательная корпорация Индии Prasar Bharati заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в области вещания. Соглашение было подписано генеральным директором "Газпром-Медиа Холдинга" Александром Жаровым и генеральным директором Prasar Bharati Гауравом Двиведи", - говорится в сообщении. Жаров отметил, что соглашение выступает в роли инвестиции в будущее - совместное обучение персонала позволит не только перенимать лучшие практики, но и создавать новые стандарты в международном вещании. Он также выразил уверенность в том, что объединение творческих сил и технологий откроет уникальные возможности для развития компаний и укрепит дружественные связи между народами России и Индии. "Для нас большая честь подписать это соглашение с одним из крупнейших и уважаемых вещателей в мире. Данный документ закладывает прочный фундамент для комплексного стратегического партнерства. Совместно с Prasar Bharati мы будем создавать единое медиапространство, которое позволит зрителям и слушателям в России и Индии получить доступ к лучшим достижениям наших стран в сфере культуры, науки, спорта и развлечений", - приводят в пресс-службе слова Жарова. Уточняется, что соглашение предусматривает обмен контентом между компаниями в сферах культуры, образования, науки, развлечений, спорта, новостей и других областях. В пресс-службе отметили, что в меморандуме закреплено намерение сторон проработать варианты совместного производства контента, а также распространения ТВ и радиоканалов на своих цифровых платформах. Также, в соответствии с соглашением, будет осуществляться взаимообмен персоналом с целью его обучения. Меморандум подписан в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Индию на полях Российско-индийского форума в Нью-Дели. Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
