https://1prime.ru/20251205/gd-865228579.html

В ГД предложили запретить привлекать к торговле табаком лиц младше 21 года

В ГД предложили запретить привлекать к торговле табаком лиц младше 21 года - 05.12.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили запретить привлекать к торговле табаком лиц младше 21 года

Депутаты Госдумы предложили запретить привлекать к работе, связанной с розничной продажей табачной, никотинсодержащей и алкогольной продукции, лиц младше 21... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T00:26+0300

2025-12-05T00:26+0300

2025-12-05T00:26+0300

бизнес

россия

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865228579.jpg?1764883565

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили запретить привлекать к работе, связанной с розничной продажей табачной, никотинсодержащей и алкогольной продукции, лиц младше 21 года. Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен в Госдуму в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предусматривается дополнение статьи 19 указанного Федерального закона нормой, устанавливающей, что к осуществлению розничной торговли табачной продукцией, табачными изделиями и никотинсодержащей продукцией допускаются исключительно лица, достигшие возраста 21 года", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Кроме того, предлагается запретить заключения трудовых договоров и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, связанных с розничной торговлей табачной и никотинсодержащей продукцией, с лицами, не достигшими 21 года. Трудовой кодекс РФ устанавливает запрет на применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах, связанных с производством, перевозкой и торговлей спиртными напитками и табачными изделиями, однако не регулирует участие в такой деятельности совершеннолетних лиц в возрасте от 18 до 20 лет. Как отметили авторы в пояснительной записке, работники указанной возрастной группы нередко не обладают достаточной степенью социальной и психологической зрелости, а также уровнем ответственности, необходимыми для строгого соблюдения установленных законом ограничений при продаже табака и алкоголя, особенно при обслуживании лиц того же возрастного круга. По их мнению, принятие данного законопроекта будет способствовать повышению уровня профессиональной ответственности работников, осуществляющих продажу такой продукции и укреплению системы мер по защите прав и законных интересов детей и молодежи. "Мы видим, что значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Особенно во время каникул. Закон должен защитить детей, и одним из ключевых шагов является ограничение доступа к таким рабочим местам для лиц до 21 года", - сказал автор проекта, депутат Госдумы Дмитрий Гусев РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия