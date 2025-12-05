Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Какая глупость". Французы обрушились на Макрона из-за слов Путина - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/glupost--865266755.html
"Какая глупость". Французы обрушились на Макрона из-за слов Путина
"Какая глупость". Французы обрушились на Макрона из-за слов Путина - 05.12.2025, ПРАЙМ
"Какая глупость". Французы обрушились на Макрона из-за слов Путина
Читатели Le Figaro выразили недовольство в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после статьи, описывающей обеспокоенность французов возможностью конфликта | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T23:19+0300
2025-12-05T23:19+0300
в мире
франция
москва
европа
эммануэль макрон
нато
le figaro
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro выразили недовольство в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после статьи, описывающей обеспокоенность французов возможностью конфликта с Россией на фоне недавнего заявления Владимира Путина.Во вторник Путин заявил, что Россия не стремится к войне с Европой, но готова к ней, если потребуется. Президент также отметил, что в случае начала конфликта с Европой, Москва может оказаться в ситуации, когда ей не с кем будет вести диалог."Когда Россия угрожала Франции? На Украине же французские наемники среди воюющих. Тогда кто больше угрожает?" — прокомментировал один пользователь."Хватит пугать самих себя. Пусть Макрон займется внутренними делами Франции", — резко высказался другой."Стратегия управления страхом у Макрона. Какая глупость. Что историки скажут о нем через века?" — добавил третий."Войны не будет. Нужно лишь остановить безумные шаги Макрона", — заключил еще один пользователь.Владимир Путин неоднократно объяснял, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, так как это не имеет смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно устрашают свое население мифической российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем, хотя "умные люди понимают, что это неправда".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251205/konets-865266606.html
https://1prime.ru/20251205/konflikt-865266307.html
франция
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, франция, москва, европа, эммануэль макрон, нато, le figaro, владимир путин
В мире, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, НАТО, Le Figaro, Владимир Путин
23:19 05.12.2025
 

"Какая глупость". Французы обрушились на Макрона из-за слов Путина

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro выразили недовольство в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после статьи, описывающей обеспокоенность французов возможностью конфликта с Россией на фоне недавнего заявления Владимира Путина.
Во вторник Путин заявил, что Россия не стремится к войне с Европой, но готова к ней, если потребуется. Президент также отметил, что в случае начала конфликта с Европой, Москва может оказаться в ситуации, когда ей не с кем будет вести диалог.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
"Висит на волоске". На Западе обеспокоены из-за будущего Зеленского
23:16
"Когда Россия угрожала Франции? На Украине же французские наемники среди воюющих. Тогда кто больше угрожает?" — прокомментировал один пользователь.
"Хватит пугать самих себя. Пусть Макрон займется внутренними делами Франции", — резко высказался другой.
"Стратегия управления страхом у Макрона. Какая глупость. Что историки скажут о нем через века?" — добавил третий.
"Войны не будет. Нужно лишь остановить безумные шаги Макрона", — заключил еще один пользователь.
Владимир Путин неоднократно объяснял, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, так как это не имеет смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно устрашают свое население мифической российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем, хотя "умные люди понимают, что это неправда".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине
23:12
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреФРАНЦИЯМОСКВАЕВРОПАЭммануэль МакронНАТОLe FigaroВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала