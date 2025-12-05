https://1prime.ru/20251205/glupost--865266755.html

"Какая глупость". Французы обрушились на Макрона из-за слов Путина

"Какая глупость". Французы обрушились на Макрона из-за слов Путина

Читатели Le Figaro выразили недовольство в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после статьи, описывающей обеспокоенность французов возможностью конфликта | 05.12.2025

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro выразили недовольство в адрес президента Франции Эммануэля Макрона после статьи, описывающей обеспокоенность французов возможностью конфликта с Россией на фоне недавнего заявления Владимира Путина.Во вторник Путин заявил, что Россия не стремится к войне с Европой, но готова к ней, если потребуется. Президент также отметил, что в случае начала конфликта с Европой, Москва может оказаться в ситуации, когда ей не с кем будет вести диалог."Когда Россия угрожала Франции? На Украине же французские наемники среди воюющих. Тогда кто больше угрожает?" — прокомментировал один пользователь."Хватит пугать самих себя. Пусть Макрон займется внутренними делами Франции", — резко высказался другой."Стратегия управления страхом у Макрона. Какая глупость. Что историки скажут о нем через века?" — добавил третий."Войны не будет. Нужно лишь остановить безумные шаги Макрона", — заключил еще один пользователь.Владимир Путин неоднократно объяснял, что у Москвы нет намерений нападать на страны НАТО, так как это не имеет смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно устрашают свое население мифической российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем, хотя "умные люди понимают, что это неправда".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

