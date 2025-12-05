https://1prime.ru/20251205/google-865242049.html
Суд в Москве привлек ГП и Росфинмониторинг к делу о банкротстве "Гугла"
Суд в Москве привлек ГП и Росфинмониторинг к делу о банкротстве "Гугла" - 05.12.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве привлек ГП и Росфинмониторинг к делу о банкротстве "Гугла"
Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл" привлек Генпрокуратуру РФ и Росфинмониторинг к рассмотрению заявления конкурсного управляющего этого... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T11:49+0300
2025-12-05T11:49+0300
2025-12-05T11:49+0300
бизнес
россия
москва
рф
гугл
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_dd77b52a4dd7f1dd4cc70d2a92d77c92.jpg
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл" привлек Генпрокуратуру РФ и Росфинмониторинг к рассмотрению заявления конкурсного управляющего этого российского подразделения Google Валерия Таляровского о взыскании с ирландской структуры Google около 130,2 миллиарда рублей в конкурсную массу "Гугла", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил судья Валерий Марасанов, такое решение принято в связи с тем, что в заявлении управляющего речь идет о выводе денежных средств за пределы России. Ввиду привлечения новых лиц рассмотрение спора отложено на февраль. Таляровский просит признать незаконными соглашения ООО "Гугл" и Google Ireland Limited "о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23.12.2009" и "о перепродаже от 24.04.2018", а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере около 336,5 миллиарда рублей. Управляющий просит также применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 93,4 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 36,8 миллиарда рублей по состоянию на 18 октября 2024 года, с последующим их начислением до даты исполнения обязательства. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://1prime.ru/20251203/rossiya-865166837.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_e556a5bbfdbf75925a3321e468871bf6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, рф, гугл, росфинмониторинг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Гугл, Росфинмониторинг
Суд в Москве привлек ГП и Росфинмониторинг к делу о банкротстве "Гугла"
Суд привлек Генпрокуратуру РФ к спору о взыскании с Google Ireland 130,2 млрд рублей
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл" привлек Генпрокуратуру РФ и Росфинмониторинг к рассмотрению заявления конкурсного управляющего этого российского подразделения Google Валерия Таляровского о взыскании с ирландской структуры Google около 130,2 миллиарда рублей в конкурсную массу "Гугла", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил судья Валерий Марасанов, такое решение принято в связи с тем, что в заявлении управляющего речь идет о выводе денежных средств за пределы России.
Ввиду привлечения новых лиц рассмотрение спора отложено на февраль.
Таляровский просит признать незаконными соглашения ООО "Гугл
" и Google Ireland Limited "о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23.12.2009" и "о перепродаже от 24.04.2018", а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере около 336,5 миллиарда рублей.
Управляющий просит также применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 93,4 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 36,8 миллиарда рублей по состоянию на 18 октября 2024 года, с последующим их начислением до даты исполнения обязательства.
Арбитражный суд Москвы
в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Google оштрафовали на миллионы рублей за отказ удалить запрещенный контент