Суд в Москве привлек ГП и Росфинмониторинг к делу о банкротстве "Гугла" - 05.12.2025
Суд в Москве привлек ГП и Росфинмониторинг к делу о банкротстве "Гугла"
2025-12-05T11:49+0300
2025-12-05T11:49+0300
бизнес
россия
москва
рф
гугл
росфинмониторинг
москва
рф
Новости
ru-RU
бизнес, россия, москва, рф, гугл, росфинмониторинг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Гугл, Росфинмониторинг
11:49 05.12.2025
 
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве ООО "Гугл" привлек Генпрокуратуру РФ и Росфинмониторинг к рассмотрению заявления конкурсного управляющего этого российского подразделения Google Валерия Таляровского о взыскании с ирландской структуры Google около 130,2 миллиарда рублей в конкурсную массу "Гугла", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил судья Валерий Марасанов, такое решение принято в связи с тем, что в заявлении управляющего речь идет о выводе денежных средств за пределы России.
Ввиду привлечения новых лиц рассмотрение спора отложено на февраль.
Таляровский просит признать незаконными соглашения ООО "Гугл" и Google Ireland Limited "о расторжении измененного и дополненного договора с реселлером от 23.12.2009" и "о перепродаже от 24.04.2018", а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере около 336,5 миллиарда рублей.
Управляющий просит также применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 93,4 миллиарда рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 36,8 миллиарда рублей по состоянию на 18 октября 2024 года, с последующим их начислением до даты исполнения обязательства.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
БизнесРОССИЯМОСКВАРФГуглРосфинмониторинг
 
 
Заголовок открываемого материала