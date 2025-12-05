https://1prime.ru/20251205/gosduma-865230130.html
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит около 9,5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек", - сказал Говырин.
Как ранее рассказал парламентарий, страховые пенсии в России с 1 января повысят на 7,6%, индексация распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров.
россия, госдума, единая россия
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Единая Россия
